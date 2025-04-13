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В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на актера Деля
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на актера Деля - РИА Новости, 13.04.2025
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на актера Деля
Сожительницу актера Ильи Деля, подозреваемую в нанесении ему ножевых ранений, задержали, заявила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:39:00+03:00
2025-04-13T18:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сожительницу актера Ильи Деля, подозреваемую в нанесении ему ножевых ранений, задержали, заявила пресс-служба регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте. "Женщина допрошена в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая задержана", — говорится в материале. Накануне театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актера на премьере спектакля "Театральный роман" в субботу вышел его коллега. Дель служил в театре имени Ленсовета в 2013-2017 годах, и вернулся в 2022 году. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на актера Деля
В Петербурге задержали подругу актера Деля, подозреваемую в нападении на него
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Сожительницу актера Ильи Деля, подозреваемую в нанесении ему ножевых ранений, задержали, заявила пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте.
"Женщина допрошена в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая задержана", — говорится в материале.
Накануне театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актера на премьере спектакля "Театральный роман" в субботу вышел его коллега.
Дель служил в театре имени Ленсовета в 2013-2017 годах, и вернулся в 2022 году. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина
" и "Цой".