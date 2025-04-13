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Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков (1945) - РИА Новости, 13.04.2025

Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков (1945)

В марте 1938 года Гитлер в результате так называемого аншлюса включил Австрию в состав рейха. По мнению историков, присоединение Австрии позволило нацистам... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:11:00+03:00

2025-04-13T02:11:00+03:00

2025-04-13T02:11:00+03:00

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В марте 1938 года Гитлер в результате так называемого аншлюса включил Австрию в состав рейха. По мнению историков, присоединение Австрии позволило нацистам создать стратегический плацдарм для аннексии Чехословакии и наступления в Юго-Восточной Европе. Значительная часть жителей Австрии были лояльно настроены по отношению к Гитлеру. Почти 700 тысяч из них (около 17% взрослого населения страны) вступили в НСДАП. Хотя доля австрийцев в населении "Великой Германии" составляла всего 8%, выходцы из Австрии обеспечили 14% персонала СС и 40% сотрудников лагерей смерти. Около 1,2 миллиона австрийцев воевали на стороне гитлеровской Германии. При этом примерно 120 тысяч жителей Австрии погибли в результате нацистских репрессий. Многие были отправлены в тюрьмы и концлагеря, местные коммунисты оказывали активное сопротивление нацизму.Нацистская Германия превратила во время войны Австрию в один из своих наиболее мощных арсеналов. Добыча железной руды и выплавка стали увеличились за 1938-1944 годы в два раза, производство чугуна – почти в три раза, добыча нефти – в 18 раз. Созданная на этой базе военная промышленность бесперебойно снабжала германскую армию самолетами, танками, артиллерийскими орудиями и другими видами вооружения.Советское командование приступило к подготовке Венской операции сразу же после штурма Будапешта. 17 февраля 1945 года Верховный Главнокомандующий ВС СССР Иосиф Сталин издал приказ, в котором ставил задачу разгромить группу армий "Юг" и овладеть районами Братислава – Брно – Вена – Надьканижа. Наступление назначили на 15 марта. Однако 6 марта фашисты предприняли контрнаступление в районе озера Балатон. Операцию они назвали "Весеннее пробуждение" (Fruhlingserwachen). Она стала последним наступлением фашистов во Второй мировой войне и последней оборонительной операцией в ней Красной Армии. И хотя в ходе девятидневного наступления гитлеровцам удалось на направлении главного удара продвинуться на 30 км, добиться решительного успеха у них так и не получилось. К 15 марта наступление остановилось, резервы немцев оказались истощены.Для завершения разгрома немецких войск в западной части Венгрии и для овладения Веной советское командование выделило войска двух фронтов – 3-го Украинского под командованием маршала Федора Толбухина и 2-го Украинского под командованием маршала Родиона Малиновского. Координацию действий фронтов Ставка возложила на маршала Семена Тимошенко.Всего группировка двух фронтов насчитывала 639 тысяч человек, свыше 12 тысяч орудий и минометов, более 1,3 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, около тысячи самолетов и около 50 речных кораблей Дунайской флотилии (командующий контр-адмирал Георгий Холостяков). Им противостояли войска немецкой группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Е", "Ф", венгерские армии – всего 410 тысяч человек, 5,9 тысячи орудий и минометов, 700 танков и штурмовых орудий, 700 самолетов.Наступление Красной Армии началось 16 марта 1945 года, на день позднее запланированного. В ходе первого рывка частям 3-го Украинского фронта удалось продвинуться на 3-7 км. Несмотря на сложности, советские войска несколько дней теснили гитлеровские части. 21 марта основное ядро 6-й танковой армии СС было заблокировано в районе городов Секешфехервар, Берхида и Польгарди. Прорваться на запад эсэсовцам удалось с тяжелыми боями.Части 2-го Украинского фронта перешли в наступление 17 марта 1945 года. Они сразу прорвали оборону врага, а к 20 марта совершили глубокий охват эстергомско-товарошской группировки противника. К 25 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сломили сопротивление немецко-венгерской группировки между Дунаем и озером Балатон. Они продвинулись примерно на 80 километров и создали предпосылки для успешного наступления на Вену.В ходе преследования противника, развернувшегося с 26 марта, 46-я армия совместно с Дунайской военной флотилией овладела городами Комаром и Дьер, полностью очистила от вражеских войск южный берег Дуная. Одновременно дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий с ходу форсировали эту реку и продолжили наступление в направлении Шопрона. По мере их приближения к венгеро-австрийской границе начало значительно ослабевать сопротивление венгерских частей. Только в течение трех дней южнее реки Дунай из их состава сдались в плен около 45 тысяч солдат и офицеров. 30 марта соединения 6-й гвардейской танковой армии с ходу прорвали пограничные укрепления южнее Шопрона и на 20-километровом участке вторглись в пределы Австрии. Уже к 4 апреля главные силы ударной группировки 3-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене.В столице Австрии занимали оборону части восьми немецких танковых и одной пехотной дивизий, отошедших с боями из района озера Балатон, а также до 15 отдельных пехотных батальонов и батальонов народного ополчения фольксштурм. Немецкие войска перекрыли улицы баррикадами и минированными завалами, в домах расположили огневые точки, в разрушенных зданиях разместили замаскированные танки и орудия, предназначенные для ведения огня прямой наводкой, все мосты через Дунай подготовили к взрыву.Маршал Советского Союза Толбухин решил для овладения Веной нанести несколько одновременных ударов с различных направлений: с юго-востока – силами 4-й гвардейской армии и 1-го гвардейского механизированного корпуса (85 танков и самоходных артиллерийских установок); с юга, запада и северо-запада – силами 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армий, для чего они должны были обойти город через восточные отроги Альп.Бои на подступах к Вене начались 5 апреля. К вечеру 6 апреля соединения 4-й и часть сил 9-й гвардейских армий при поддержке 1-го гвардейского механизированного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Ивана Руссиянова вышли к южным и западным окраинам Вены и завязали бои на ее улицах. Одновременно 6-я гвардейская армия и два стрелковых корпуса 9-й гвардейской армии совершили маневр через восточные отроги Альп, вышли на западные подступы к городу и перерезали пути отхода противника.К жителям Вены обратился маршал Толбухин. Желая спасти исторические и культурные памятники, предотвратить напрасные жертвы, он призвал граждан оставаться на местах, всячески препятствовать фашистам разрушать город и оказывать помощь советским войскам.Командование Красной Армии приняло решение не использовать в Вене тяжелое вооружение. Действовали специальные штурмовые группы, которые состояли из саперов, бойцов инженерных подразделений, минометчиков, стрелков, снайперов. Бои шли буквально за каждое здание австрийской столицы.Боевые действия не прекращались и ночью, для чего от дивизий выделялись усиленные стрелковые батальоны. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами Вены и отбросили немецко-фашистские войска за Дунайский канал, который представлял серьезное препятствие. Его глубина достигала трех метров, а ширина – 40-60 метров, облицованные гранитом вертикальные шестиметровые берега крайне затрудняли форсирование. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы и подняли шлюзы. В каменных зданиях вдоль канала они оборудовали огневые точки и наблюдательные пункты, что позволяло фашистам контролировать все подступы к переднему краю.Форсировать Дунайский канал 4-й гвардейской армии удалось лишь с помощью огня танковых орудий. В ночь на 11 апреля стрелковые соединения преодолели и начали продвигаться к железнодорожному мосту.13 апреля к 14 часам войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии. 15 апреля 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта после переправы на северный берег реки Дунай вышли в район северо-западнее города. Однако задержки в преодолении реки и в ходе выдвижения не позволили своевременно перехватить пути отхода венской группировки противника на север, потому часть ее сил смогла избежать уничтожения и пленения.В результате Венской наступательной операции советские войска разгромили основные силы немецкой группы армий "Юг", полностью очистили от германской армии территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии с ее столицей. Они пленили более 130 тысяч солдат и офицеров, уничтожили и захватили свыше 1300 танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий.Потери советских войск составили 167 940 человек, из них 38 661 – безвозвратные, 603 танка и САУ, 764 орудия и миномета, 614 самолетов.В честь одержанной победы 13 апреля 1945 года в 21 час в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Венской операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования "Венские".Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года учреждена медаль "За взятие Вены", которой были награждены более 268 тысяч советских воинов.Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вена, австрия, иосиф сталин (джугашвили), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945)