https://ria.ru/20250413/orenburg-2010962702.html

В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции

В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции - РИА Новости, 13.04.2025

В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции

Пожар на трансформаторной подстанции в Оренбурге потушен на площади 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T06:56:00+03:00

2025-04-13T06:56:00+03:00

2025-04-13T08:26:00+03:00

происшествия

оренбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 13 апр - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Оренбурге потушен на площади 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС региона в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на трансформаторной подстанции в городе Оренбурге в районе ТК "Мармелад". Власти области сообщали, что все абоненты подключены к электроснабжению."Пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет",- сообщают областные спасатели.Общая группировка сил и средств привлеченных к ликвидации пожара составила 20 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250412/pozhar-2010946067.html

оренбург

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Пожар на электроподстанции в Оренбурге Пожар произошел на электроподстанции в Оренбурге, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС. 2025-04-13T06:56 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)