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В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции - РИА Новости, 13.04.2025
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06:56 13.04.2025 (обновлено: 08:26 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/orenburg-2010962702.html
В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции
В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции - РИА Новости, 13.04.2025
В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции
Пожар на трансформаторной подстанции в Оренбурге потушен на площади 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:56:00+03:00
2025-04-13T08:26:00+03:00
происшествия
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 апр - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Оренбурге потушен на площади 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС региона в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на трансформаторной подстанции в городе Оренбурге в районе ТК "Мармелад". Власти области сообщали, что все абоненты подключены к электроснабжению."Пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет",- сообщают областные спасатели.Общая группировка сил и средств привлеченных к ликвидации пожара составила 20 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.
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Пожар на электроподстанции в Оренбурге
Пожар произошел на электроподстанции в Оренбурге, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС.
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происшествия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге потушили пожар на электроподстанции

МЧС: в Оренбурге потушили пожар на электроподстанции

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УФА, 13 апр - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Оренбурге потушен на площади 10 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на трансформаторной подстанции в городе Оренбурге в районе ТК "Мармелад". Власти области сообщали, что все абоненты подключены к электроснабжению.
"Пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет",- сообщают областные спасатели.
Общая группировка сил и средств привлеченных к ликвидации пожара составила 20 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияОренбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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