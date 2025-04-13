Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков
Пушков: Нетаньяху давно добивается, чтобы Трамп начал войну против Ирана
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно добивается того, чтобы президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, он близок к своей цели, считает сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что за последние 30 лет "у каждого президента США была собственная война".
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"У Клинтона - против Югославии, у Буша-младшего - в Ираке и Афганистане, у Обамы - против Ливии и необъявленная война против Сирии, у Байдена - на Украине против России. До сих пор Трамп был единственным президентом США, который не начал собственной войны. Начнет ли Трамп собственную войну против Ирана?" - задался вопросом парламентарий.
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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12 апреля, 15:56