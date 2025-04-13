https://ria.ru/20250413/netanjahu-2010991602.html

Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков

Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков - РИА Новости, 13.04.2025

Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно добивается того, чтобы президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, он близок к своей цели, считает... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:22:00+03:00

2025-04-13T13:22:00+03:00

2025-04-13T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно добивается того, чтобы президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, он близок к своей цели, считает сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Напряженность вокруг Ирана действительно нарастает. Нетаньяху давно добивается, чтобы США начали войну против Ирана с целью уничтожить его способность создать атомное оружие. Создается ощущение, что сейчас он, как никогда, близок к цели", - написал Пушков. Сенатор напомнил, что за последние 30 лет "у каждого президента США была собственная война". "У Клинтона - против Югославии, у Буша-младшего - в Ираке и Афганистане, у Обамы - против Ливии и необъявленная война против Сирии, у Байдена - на Украине против России. До сих пор Трамп был единственным президентом США, который не начал собственной войны. Начнет ли Трамп собственную войну против Ирана?" - задался вопросом парламентарий. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, алексей пушков