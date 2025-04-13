Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 13.04.2025 (обновлено: 13:23 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/netanjahu-2010991602.html
Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков
Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков - РИА Новости, 13.04.2025
Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно добивается того, чтобы президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, он близок к своей цели, считает... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:22:00+03:00
2025-04-13T13:23:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
дональд трамп
биньямин нетаньяху
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно добивается того, чтобы президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, он близок к своей цели, считает сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Напряженность вокруг Ирана действительно нарастает. Нетаньяху давно добивается, чтобы США начали войну против Ирана с целью уничтожить его способность создать атомное оружие. Создается ощущение, что сейчас он, как никогда, близок к цели", - написал Пушков. Сенатор напомнил, что за последние 30 лет "у каждого президента США была собственная война". "У Клинтона - против Югославии, у Буша-младшего - в Ираке и Афганистане, у Обамы - против Ливии и необъявленная война против Сирии, у Байдена - на Украине против России. До сих пор Трамп был единственным президентом США, который не начал собственной войны. Начнет ли Трамп собственную войну против Ирана?" - задался вопросом парламентарий. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html
https://ria.ru/20250412/iran-2010892513.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, алексей пушков
В мире, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Алексей Пушков
Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков

Пушков: Нетаньяху давно добивается, чтобы Трамп начал войну против Ирана

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно добивается того, чтобы президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, он близок к своей цели, считает сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Напряженность вокруг Ирана действительно нарастает. Нетаньяху давно добивается, чтобы США начали войну против Ирана с целью уничтожить его способность создать атомное оружие. Создается ощущение, что сейчас он, как никогда, близок к цели", - написал Пушков.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности
6 апреля, 14:16
Сенатор напомнил, что за последние 30 лет "у каждого президента США была собственная война".
«
"У Клинтона - против Югославии, у Буша-младшего - в Ираке и Афганистане, у Обамы - против Ливии и необъявленная война против Сирии, у Байдена - на Украине против России. До сих пор Трамп был единственным президентом США, который не начал собственной войны. Начнет ли Трамп собственную войну против Ирана?" - задался вопросом парламентарий.
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Иран заявил о непоколебимой позиции по ядерной программе
12 апреля, 15:56
 
В миреИранСШАРоссияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала