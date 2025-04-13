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Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе - РИА Новости, 13.04.2025
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16:50 13.04.2025 (обновлено: 16:51 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011016976.html
Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе
Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе - РИА Новости, 13.04.2025
Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе
Гагаузская автономия превращается в горячую точку внутри Молдавии, поскольку Кишинев намеренно нагнетает ситуацию, заявила депутат парламента от блока... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:50:00+03:00
2025-04-13T16:51:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
владимир путин
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия превращается в горячую точку внутри Молдавии, поскольку Кишинев намеренно нагнетает ситуацию, заявила депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман в эфире телеканала GRT. &quot;Мы видим, что ситуация нагнетается и нагнетается целенаправленно. При этом, Гагаузия, в том числе, и европейскими партнерами, всегда приводилась как пример решения межнационального, регионального конфликта. А сегодня она превращается в горячую точку, где центральные власти, вместо того, чтобы искать общий язык с собственными гражданами, пытаются все больше отдалить себя от этого народа и от его выбора&quot;, - заявила Караман.По ее словам, Кишинев был не согласен с назначением Евгении Гуцул на пост главы Гагаузии, что спровоцировало конфликт. "Я очень сильно надеюсь, что не дойдет до эскалации. И очень сильно надеюсь, что предстоящие парламентские выборы изменят ситуацию, и новая власть будет адекватно вести себя по отношению ко всем гражданам, вне зависимости от региона их проживания", - отметила Караман. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Ранее адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул подала апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007640851.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, владимир путин, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе

Депутат Караман заявила, что Кишинев намеренно нагнетает ситуацию в Гагаузии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия превращается в горячую точку внутри Молдавии, поскольку Кишинев намеренно нагнетает ситуацию, заявила депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман в эфире телеканала GRT.
«

"Мы видим, что ситуация нагнетается и нагнетается целенаправленно. При этом, Гагаузия, в том числе, и европейскими партнерами, всегда приводилась как пример решения межнационального, регионального конфликта. А сегодня она превращается в горячую точку, где центральные власти, вместо того, чтобы искать общий язык с собственными гражданами, пытаются все больше отдалить себя от этого народа и от его выбора", - заявила Караман.

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По ее словам, Кишинев был не согласен с назначением Евгении Гуцул на пост главы Гагаузии, что спровоцировало конфликт.
«
"Я очень сильно надеюсь, что не дойдет до эскалации. И очень сильно надеюсь, что предстоящие парламентские выборы изменят ситуацию, и новая власть будет адекватно вести себя по отношению ко всем гражданам, вне зависимости от региона их проживания", - отметила Караман.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
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Ранее адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул подала апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
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В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулВладимир ПутинЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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