Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе
Депутат Караман заявила, что Кишинев намеренно нагнетает ситуацию в Гагаузии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия превращается в горячую точку внутри Молдавии, поскольку Кишинев намеренно нагнетает ситуацию, заявила депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Диана Караман в эфире телеканала GRT.
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"Мы видим, что ситуация нагнетается и нагнетается целенаправленно. При этом, Гагаузия, в том числе, и европейскими партнерами, всегда приводилась как пример решения межнационального, регионального конфликта. А сегодня она превращается в горячую точку, где центральные власти, вместо того, чтобы искать общий язык с собственными гражданами, пытаются все больше отдалить себя от этого народа и от его выбора", - заявила Караман.
По ее словам, Кишинев был не согласен с назначением Евгении Гуцул на пост главы Гагаузии, что спровоцировало конфликт.
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"Я очень сильно надеюсь, что не дойдет до эскалации. И очень сильно надеюсь, что предстоящие парламентские выборы изменят ситуацию, и новая власть будет адекватно вести себя по отношению ко всем гражданам, вне зависимости от региона их проживания", - отметила Караман.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
Ранее адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул подала апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
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