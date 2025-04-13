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ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами
ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами - РИА Новости, 13.04.2025
ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами
Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T07:11:00+03:00
2025-04-13T07:11:00+03:00
2025-04-13T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html
ростовская область
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ростовская область, россия, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 13 БПЛА ВСУ над двумя регионами