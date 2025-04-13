https://ria.ru/20250413/minoborony-2010963144.html

ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами

ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами - РИА Новости, 13.04.2025

ПВО ночью уничтожила 13 беспилотников над двумя регионами

Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T07:11:00+03:00

2025-04-13T07:11:00+03:00

2025-04-13T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html

ростовская область

россия

белгородская область

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