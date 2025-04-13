https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010995974.html

Семь машин столкнулись на трассе в Кузбассе

Семь машин столкнулись на трассе в Кузбассе - РИА Новости, 13.04.2025

Семь машин столкнулись на трассе в Кузбассе

Семь машин столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадал двое взрослых и двое детей в возрасте трех и пяти лет, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:11:00+03:00

2025-04-13T14:11:00+03:00

2025-04-13T14:15:00+03:00

происшествия

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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Семь машин столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадал двое взрослых и двое детей в возрасте трех и пяти лет, сообщает Госавтоинспекция региона. Автоаварии произошли сегодня около 12.00 (8.00 мск) на 118-м километре автодороги "Кемерово – Новокузнецк". "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Creta при движении со стороны города Новокузнецк в направлении города Кемерово не учел задымление на проезжей части, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "ГАЗель". Аналогичная ситуация произошла между водителями автомобилей KIA Sportage и Chery Tiggo, следовавшими за ними. Затем водитель автомобиля Nissan Bluebird совершил столкновение со стоящим автомобилем KIA Sportage, который совершил вынужденную остановку, из-за затрудненного проезда. Далее водитель автомобиля "Лада Приора" совершил наезд на стоящий автомобиль Nissan Bluebird", – говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП были травмированы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Chery Tiggo пяти и трех лет, а также пассажир автомобиля Nissan Bluebird. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250411/dtp-2010764864.html

https://rsport.ria.ru/20250408/avtobus-2010005193.html

новокузнецк

кемерово

россия

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происшествия, новокузнецк, кемерово, россия