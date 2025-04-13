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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025
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13:32 13.04.2025 (обновлено: 14:41 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/kurskaya-2010992579.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области за сутки уничтожили до 190 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:32:00+03:00
2025-04-13T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области за сутки уничтожили до 190 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей, 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении МО РФ.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 190 военных и танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области за сутки уничтожили до 190 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей, 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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