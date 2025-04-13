https://ria.ru/20250413/kurskaya-2010992579.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области за сутки уничтожили до 190 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:32:00+03:00

2025-04-13T13:32:00+03:00

2025-04-13T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области за сутки уничтожили до 190 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей, 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины