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"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине - РИА Новости, 13.04.2025
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09:25 13.04.2025 (обновлено: 14:44 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html
"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине
"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине - РИА Новости, 13.04.2025
"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине
Все заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Украине бессмысленны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:25:00+03:00
2025-04-13T14:44:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Все заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Украине бессмысленны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.Так он отреагировал на заявление чиновницы о том, что ЕС будет стремиться продолжать поддерживать киевский режим."Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.Боуз также обратил внимание на то, что европейским чиновникам попросту выгодны бесконечные заявления об Украине. Элиты не могут произнести и предложения без упоминания постсоветской республики: все начинается и заканчивается операцией Зеленского по отмыванию денег, подчеркнул он.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии, на котором пообещали Киеву новые пакеты военной помощи более чем на 21 миллиард евро.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010958707.html
https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html
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в мире, украина, кайя каллас, чей боуз, евросоюз
В мире, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, Евросоюз
"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине

Журналист Боуз назвал заявления Каллас об Украине бессмыслицей

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Все заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Украине бессмысленны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
Так он отреагировал на заявление чиновницы о том, что ЕС будет стремиться продолжать поддерживать киевский режим.
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"Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.
Боуз также обратил внимание на то, что европейским чиновникам попросту выгодны бесконечные заявления об Украине. Элиты не могут произнести и предложения без упоминания постсоветской республики: все начинается и заканчивается операцией Зеленского по отмыванию денег, подчеркнул он.
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В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии, на котором пообещали Киеву новые пакеты военной помощи более чем на 21 миллиард евро.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
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