https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html

"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине

"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине - РИА Новости, 13.04.2025

"Вечно брюзжащая": на Западе унизили Каллас после слов об Украине

Все заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Украине бессмысленны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:25:00+03:00

2025-04-13T09:25:00+03:00

2025-04-13T14:44:00+03:00

в мире

украина

кайя каллас

чей боуз

евросоюз

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Все заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Украине бессмысленны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.Так он отреагировал на заявление чиновницы о том, что ЕС будет стремиться продолжать поддерживать киевский режим."Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.Боуз также обратил внимание на то, что европейским чиновникам попросту выгодны бесконечные заявления об Украине. Элиты не могут произнести и предложения без упоминания постсоветской республики: все начинается и заканчивается операцией Зеленского по отмыванию денег, подчеркнул он.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии, на котором пообещали Киеву новые пакеты военной помощи более чем на 21 миллиард евро.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010958707.html

https://ria.ru/20250412/zelenskiy-2010851172.html

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