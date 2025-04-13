https://ria.ru/20250413/gazmanov-2011023856.html
Газманов рассказал о пожаре на студии
Газманов рассказал о пожаре на студии - РИА Новости, 13.04.2025
Газманов рассказал о пожаре на студии
Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:29:00+03:00
2025-04-13T17:29:00+03:00
2025-04-13T19:44:00+03:00
культура
россия
олег газманов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011039015_0:288:477:556_1920x0_80_0_0_227f152f2994e44d31b37c0e86e6a9a4.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела выскочить". "Наша команда чуть не погорела! Мы еле успели выскочить… Сегодня меня уговорили сделать фотосессию… На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!" - написал.Артист уточнил, что команда эвакуировалась, сам он направился домой. Кроме того, Газманов поблагодарил сотрудников МЧС за их оперативность и доблестный труд. "Благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное - жизни людей", - добавил он.
https://ria.ru/20250212/rodnya-1998915130.html
https://ria.ru/20250406/aktrisa-2009660393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011039015_0:243:477:601_1920x0_80_0_0_c17176e0b08c82310a3d581ad3c471fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег газманов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Культура, Россия, Олег Газманов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Газманов рассказал о пожаре на студии
Олег Газманов сообщил, что во время съемки на студии произошел пожар