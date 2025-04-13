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Газманов рассказал о пожаре на студии - РИА Новости, 13.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:29 13.04.2025 (обновлено: 19:44 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/gazmanov-2011023856.html
Газманов рассказал о пожаре на студии
Газманов рассказал о пожаре на студии - РИА Новости, 13.04.2025
Газманов рассказал о пожаре на студии
Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:29:00+03:00
2025-04-13T19:44:00+03:00
культура
россия
олег газманов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела выскочить". &quot;Наша команда чуть не погорела! Мы еле успели выскочить… Сегодня меня уговорили сделать фотосессию… На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!&quot; - написал.Артист уточнил, что команда эвакуировалась, сам он направился домой. Кроме того, Газманов поблагодарил сотрудников МЧС за их оперативность и доблестный труд. "Благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное - жизни людей", - добавил он.
https://ria.ru/20250212/rodnya-1998915130.html
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россия, олег газманов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Культура, Россия, Олег Газманов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Газманов рассказал о пожаре на студии

Олег Газманов сообщил, что во время съемки на студии произошел пожар

© Газманов Олег Михайлович/TelegramЛиквидация пожара в студии, где проходили съемки Олега Газманова
Ликвидация пожара в студии, где проходили съемки Олега Газманова - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Газманов Олег Михайлович/Telegram
Ликвидация пожара в студии, где проходили съемки Олега Газманова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела выскочить".
«

"Наша команда чуть не погорела! Мы еле успели выскочить… Сегодня меня уговорили сделать фотосессию… На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!" - написал.

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Артист уточнил, что команда эвакуировалась, сам он направился домой. Кроме того, Газманов поблагодарил сотрудников МЧС за их оперативность и доблестный труд.
«
"Благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное - жизни людей", - добавил он.
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КультураРоссияОлег ГазмановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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