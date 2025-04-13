https://ria.ru/20250413/gazmanov-2011023856.html

Газманов рассказал о пожаре на студии

Газманов рассказал о пожаре на студии - РИА Новости, 13.04.2025

Газманов рассказал о пожаре на студии

Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:29:00+03:00

2025-04-13T17:29:00+03:00

2025-04-13T19:44:00+03:00

культура

россия

олег газманов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов сообщил в своем Telegram-канале, что во время его съемки на студии случился пожар, он отметил, что команда "еле успела выскочить". "Наша команда чуть не погорела! Мы еле успели выскочить… Сегодня меня уговорили сделать фотосессию… На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!" - написал.Артист уточнил, что команда эвакуировалась, сам он направился домой. Кроме того, Газманов поблагодарил сотрудников МЧС за их оперативность и доблестный труд. "Благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное - жизни людей", - добавил он.

https://ria.ru/20250212/rodnya-1998915130.html

https://ria.ru/20250406/aktrisa-2009660393.html

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россия, олег газманов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия