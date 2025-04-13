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Проклятие "Белого солнца пустыни": культовый фильм с множеством тайн - РИА Новости, 13.04.2025
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09:00 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/film-2010696702.html
Проклятие "Белого солнца пустыни": культовый фильм с множеством тайн
Проклятие "Белого солнца пустыни": культовый фильм с множеством тайн - РИА Новости, 13.04.2025
Проклятие "Белого солнца пустыни": культовый фильм с множеством тайн
Фильм "Белое солнце пустыни" стал легендой советского кино, но за его кадром скрывается мрачная история. Съемки сопровождались чередой трагедий: от смерти до... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:00:00+03:00
2025-04-13T09:00:00+03:00
америка
восток
средняя азия
владимир мотыль
андрей кончаловский
леонид брежнев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Фильм "Белое солнце пустыни" стал легендой советского кино, но за его кадром скрывается мрачная история. Съемки сопровождались чередой трагедий: от смерти до тяжелых болезней у актеров. Картину вовсе не хотели пускать в прокат. Даже режиссер Владимир Мотыль называл фильм мистическим.Какие тайны скрывает культовое советское кино?Наш ответ Голливуду: фильм, который не хотели сниматьСудьба у фильма "Белое солнце пустыни" была непростая еще на стадии написания сценария. В то время в Америке набирал оборот жанр вестерн, и отечественный кинематограф решил снять собственный жанр "истерн".Так как заимствование голливудских методов советскими чиновниками отрицалось, то был выбран компромиссный вариант. Главной темой жанра "истерн" становилась революция в период Гражданской войны и после нее, а вместо Дикого Запада приключения героев переносились в пустыню.В таком стиле решили снять "Белое солнце пустыни". Режиссером и сценаристом фильма изначально утвердили Андрея Кончаловского. Однако его идея не устроила студию, и он покинул проект.""Белое солнце пустыни" с самого начала задумывалось как вестерн. Его должен был снимать Андрей Кончаловский. У него была эта идея. Потом он посчитал, что это могут разыграть только американские актеры, отказался. Потом было несколько других режиссеров, которые тоже отказались", – вспоминает Мотыль.Предложения возглавить съёмки последовательно отклонили Витаутас Жалакявичюс, Юрий Чулюкин и даже Андрей Тарковский. Никто не хотел снимать ответ голливудскому кино.Сценарист, который всех обманулРуководство проекта решило, что снимет фильм любой ценой. Сценаристами в итоге стали Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков, но их деятельность началась со лжи.Ежов пригласил Рустама к соавторству, уверяя что он знаток Востока, а такой специалист нужен в работе над картиной. Уже гораздо позже выяснилось, что Ибрагимбеков не имеет никакого отношения к восточной культуре."Скрыв, что никогда в жизни не был в Средней Азии и в революционных событиях не участвовал, я обещал поделиться своим восточным опытом…", – вспоминал Ибрагимбеков."Неблагонадежный" МотыльВыбрав сценаристов, теперь руководству нужно было отыскать подходящего режиссера. Выбор пал на Владимира Мотыля.Впервые прочитав сценарий, режиссер от него отказался. Руководство студии уговорило его остаться, однако считало Мотыля "неблагонадёжным". Дело в том, что предыдущие работы Владимира в глазах советской цензуры выглядели как осквернение образа солдата Гражданской войны.Однако Мотылю предложили полную свободу действий во время съемок "Белого солнце пустыни". Несмотря на многочисленные усилия руководителей студии по поиску сценаристов и режиссера, проект вновь висел на волоске от закрытия.Драки, болезни и смерть на съемочной площадкеПервые проблемы всем доставил актер Георгий Юматов, отобранный на роль красноармейца Сухова. Говорили, что его склонность к пьянству — источник потенциальных неприятностей. Не прогадали. В первую неделю съемок Юматов попал в серьезную пьяную драку, из которой вышел побитым. Его отстранили от съемок, так как поняли, что не получится загримировать все синяки и кровоподтеки. Его заменил Анатолий Кузнецов.Образ Павла Верещагина был создан специально для актера Павла Луспекаева. Даже героя назвали в честь самого актера. К сожалению, актеру ампутировали ступни обеих ног, но желание играть оказалась сильнее болезни. Все трюки в фильме Луспекаев выполнял сам. После выхода фильма актер умер.Потом на съемочную группу посыпалась череда несчастий. Очевидцы говорят, что съемочный процесс проходил в условиях полного хаоса и отсутствия дисциплины. Не хватало техники, были проблемы с безопасностью, в результате чего погиб наездник-каскадер. Одна лошадь испугалась, бросила каскадера и убила его.Вслед за этим несчастным случаем пришла новая беда. От укуса змеи погиб актер из массовки. После двух смертей из Москвы в Махачкалу вылетела специальная комиссия по расследованию. Картина в очередной раз была на грани закрытия.Кроме того, актеры вечно влипали в какие-то истории и пьяные драки, поэтому в фильме можно наблюдать Павла Луспекаева с реальными ранами на лице, а не с гримом. На него напали в окрестной пивной с ножом.Чтобы хоть как-то защитить съемочную команду от дебоширов и грабителей, режиссер заключил сделку с каспийским криминальным авторитетом. Условия просты: его снимают в кино, а он обеспечивает порядок и неприкосновенность имущества.Гнев партииОтснятый материал вызвал негодование у руководства студии. Снятый фильм даже не дали закончить. Материал хотели уничтожить, и мир бы никогда не увидел "Белого солнца пустыни". Но вмешался случай.На съемки было потрачено много казенных денег. Гораздо лучше было бы выделить средства для завершения работы, чем сворачивать неоконченные съемки. Дальше картину снимали под жестким партийным контролем. Концовка пострадала больше всего, ее переделывали около 30 раз.Брежнев спас фильмУдивительно, но именно Леонид Брежнев поставил итоговую точку в судьбе фильма. Он возмутился, почему ещё не видел "Белое солнце пустыни". Генсек был большим поклонником западных боевиков и вестернов в частности. И он остался в восторге от просмотра.Фильм был допущен в широкий прокат. Публика приняла фильм тепло и сразу полюбилась всем."Чем больше я думаю о причинах этого непредсказуемого успеха одной из девяти сделанных мною картин, тем больше мне представляется, что я как бы исполнитель чьей-то воли, мне, так сказать, помогал, нерукотворно помогал Господь", – рассказывал Мотыль.
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америка, восток, средняя азия, владимир мотыль, андрей кончаловский, леонид брежнев
Америка, Восток, Средняя Азия, Владимир Мотыль, Андрей Кончаловский, Леонид Брежнев

Проклятие "Белого солнца пустыни": культовый фильм с множеством тайн

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртист Павел Луспекаев в роли Верещагина
Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Фильм "Белое солнце пустыни" стал легендой советского кино, но за его кадром скрывается мрачная история. Съемки сопровождались чередой трагедий: от смерти до тяжелых болезней у актеров. Картину вовсе не хотели пускать в прокат. Даже режиссер Владимир Мотыль называл фильм мистическим.
Какие тайны скрывает культовое советское кино?

Наш ответ Голливуду: фильм, который не хотели снимать

Судьба у фильма "Белое солнце пустыни" была непростая еще на стадии написания сценария. В то время в Америке набирал оборот жанр вестерн, и отечественный кинематограф решил снять собственный жанр "истерн".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИсполнитель главной роли в фильме "Белое солнце пустыни" актер Анатолий Кузнецов в окружении девушек
Исполнитель главной роли в фильме Белое солнце пустыни актер Анатолий Кузнецов в окружении девушек - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
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Исполнитель главной роли в фильме "Белое солнце пустыни" актер Анатолий Кузнецов в окружении девушек
Так как заимствование голливудских методов советскими чиновниками отрицалось, то был выбран компромиссный вариант. Главной темой жанра "истерн" становилась революция в период Гражданской войны и после нее, а вместо Дикого Запада приключения героев переносились в пустыню.
В таком стиле решили снять "Белое солнце пустыни". Режиссером и сценаристом фильма изначально утвердили Андрея Кончаловского. Однако его идея не устроила студию, и он покинул проект.
""Белое солнце пустыни" с самого начала задумывалось как вестерн. Его должен был снимать Андрей Кончаловский. У него была эта идея. Потом он посчитал, что это могут разыграть только американские актеры, отказался. Потом было несколько других режиссеров, которые тоже отказались", – вспоминает Мотыль.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма Андрея Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Премьера фильма Андрея Кончаловского на Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера фильма Андрея Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Предложения возглавить съёмки последовательно отклонили Витаутас Жалакявичюс, Юрий Чулюкин и даже Андрей Тарковский. Никто не хотел снимать ответ голливудскому кино.

Сценарист, который всех обманул

Руководство проекта решило, что снимет фильм любой ценой. Сценаристами в итоге стали Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков, но их деятельность началась со лжи.
Ежов пригласил Рустама к соавторству, уверяя что он знаток Востока, а такой специалист нужен в работе над картиной. Уже гораздо позже выяснилось, что Ибрагимбеков не имеет никакого отношения к восточной культуре.
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Мосфильм (1969)
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
"Скрыв, что никогда в жизни не был в Средней Азии и в революционных событиях не участвовал, я обещал поделиться своим восточным опытом…", – вспоминал Ибрагимбеков.

"Неблагонадежный" Мотыль

Выбрав сценаристов, теперь руководству нужно было отыскать подходящего режиссера. Выбор пал на Владимира Мотыля.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Мотыль
Режиссер Владимир Мотыль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер Владимир Мотыль
Впервые прочитав сценарий, режиссер от него отказался. Руководство студии уговорило его остаться, однако считало Мотыля "неблагонадёжным". Дело в том, что предыдущие работы Владимира в глазах советской цензуры выглядели как осквернение образа солдата Гражданской войны.
Однако Мотылю предложили полную свободу действий во время съемок "Белого солнце пустыни". Несмотря на многочисленные усилия руководителей студии по поиску сценаристов и режиссера, проект вновь висел на волоске от закрытия.

Драки, болезни и смерть на съемочной площадке

Первые проблемы всем доставил актер Георгий Юматов, отобранный на роль красноармейца Сухова. Говорили, что его склонность к пьянству — источник потенциальных неприятностей. Не прогадали. В первую неделю съемок Юматов попал в серьезную пьяную драку, из которой вышел побитым. Его отстранили от съемок, так как поняли, что не получится загримировать все синяки и кровоподтеки. Его заменил Анатолий Кузнецов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни"
Актер Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актер Анатолий Кузнецов в роли Сухова в фильме "Белое солнце пустыни"
Образ Павла Верещагина был создан специально для актера Павла Луспекаева. Даже героя назвали в честь самого актера. К сожалению, актеру ампутировали ступни обеих ног, но желание играть оказалась сильнее болезни. Все трюки в фильме Луспекаев выполнял сам. После выхода фильма актер умер.
Потом на съемочную группу посыпалась череда несчастий. Очевидцы говорят, что съемочный процесс проходил в условиях полного хаоса и отсутствия дисциплины. Не хватало техники, были проблемы с безопасностью, в результате чего погиб наездник-каскадер. Одна лошадь испугалась, бросила каскадера и убила его.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Анатолий Кузнецов в роли Сухова и Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни"
Актеры Анатолий Кузнецов в роли Сухова и Спартак Мишулин в роли Саида в фильме Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
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Актеры Анатолий Кузнецов в роли Сухова и Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни"
Вслед за этим несчастным случаем пришла новая беда. От укуса змеи погиб актер из массовки. После двух смертей из Москвы в Махачкалу вылетела специальная комиссия по расследованию. Картина в очередной раз была на грани закрытия.
Кроме того, актеры вечно влипали в какие-то истории и пьяные драки, поэтому в фильме можно наблюдать Павла Луспекаева с реальными ранами на лице, а не с гримом. На него напали в окрестной пивной с ножом.
Чтобы хоть как-то защитить съемочную команду от дебоширов и грабителей, режиссер заключил сделку с каспийским криминальным авторитетом. Условия просты: его снимают в кино, а он обеспечивает порядок и неприкосновенность имущества.
© Мосфильм, Ленфильм (1969)Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Мосфильм, Ленфильм (1969)
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Гнев партии

Отснятый материал вызвал негодование у руководства студии. Снятый фильм даже не дали закончить. Материал хотели уничтожить, и мир бы никогда не увидел "Белого солнца пустыни". Но вмешался случай.
На съемки было потрачено много казенных денег. Гораздо лучше было бы выделить средства для завершения работы, чем сворачивать неоконченные съемки. Дальше картину снимали под жестким партийным контролем. Концовка пострадала больше всего, ее переделывали около 30 раз.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни"

Брежнев спас фильм

Удивительно, но именно Леонид Брежнев поставил итоговую точку в судьбе фильма. Он возмутился, почему ещё не видел "Белое солнце пустыни". Генсек был большим поклонником западных боевиков и вестернов в частности. И он остался в восторге от просмотра.
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Михаил Кулешов
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Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев
Фильм был допущен в широкий прокат. Публика приняла фильм тепло и сразу полюбилась всем.
"Чем больше я думаю о причинах этого непредсказуемого успеха одной из девяти сделанных мною картин, тем больше мне представляется, что я как бы исполнитель чьей-то воли, мне, так сказать, помогал, нерукотворно помогал Господь", – рассказывал Мотыль.
 
АмерикаВостокСредняя АзияВладимир МотыльАндрей КончаловскийЛеонид Брежнев
 
 
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