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ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 13.04.2025 (обновлено: 14:07 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/elizavetovka-2010983171.html
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке ведомства.Подразделения "Центра" поразили формирования четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах Новоэкономического, Зверево, Котлино, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейска, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки в ДНР.Потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20250413/naemniki-2010969686.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила Елизаветовку в ДНР

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения "Центра" поразили формирования четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах Новоэкономического, Зверево, Котлино, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейска, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки в ДНР.
Потери ВСУ составили:
  • более 435 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины "Козак";
  • семь пикапов;
  • восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую САУ Paladin производства США.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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