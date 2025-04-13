ВС России освободили Елизаветовку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила Елизаветовку в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения "Центра" поразили формирования четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах Новоэкономического, Зверево, Котлино, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейска, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки в ДНР.
Потери ВСУ составили:
- более 435 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины "Козак";
- семь пикапов;
- восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую САУ Paladin производства США.