https://ria.ru/20250413/elizavetovka-2010983171.html

ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

ВС России освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025

ВС России освободили Елизаветовку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:03:00+03:00

2025-04-13T12:03:00+03:00

2025-04-13T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.Подразделения "Центра" поразили формирования четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах Новоэкономического, Зверево, Котлино, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейска, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки в ДНР.Потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20250413/naemniki-2010969686.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика