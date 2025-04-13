https://ria.ru/20250413/elektrichestvo-2010969840.html

В Приморье энергетики устраняют аварии на сетях, вызванные штормовым ветром

В Приморье энергетики устраняют аварии на сетях, вызванные штормовым ветром - РИА Новости, 13.04.2025

В Приморье энергетики устраняют аварии на сетях, вызванные штормовым ветром

Энергетики устраняют последствия аварий на сетях из-за штормового ветра, в результате которых около 9 тысяч жителей Приморья остались без света, сообщает... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:55:00+03:00

2025-04-13T09:55:00+03:00

2025-04-13T12:02:00+03:00

происшествия

жкх

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Энергетики устраняют последствия аварий на сетях из-за штормового ветра, в результате которых около 9 тысяч жителей Приморья остались без света, сообщает региональная прокуратура. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона, который днем 13 апреля и ночью 14 апреля в южные, местами в западные и восточные районы Приморского края принесет сильные дожди, локально очень сильный дождь - 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Порывы ветра составят до 27-32 метров в секунду. "Из-за сильных порывов ветра, скорость которых достигала 30 метров в секунду, на территории региона произошли аварийные ситуации на объектах электроэнергетики. В результате аварий без света остались порядка 1 тысячи домов и около 9 тысяч жителей Находкинского и Партизанского городских округов, Большекаменского городского округа, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов. На территории Хасанского муниципального округа повреждены кровли многоквартирных домов и дорожная инфраструктура", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит, как быстро устраняются последствия аварий, особенно в условиях усиления ветра, и оценит состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства. Как сообщает администрация Хасанского округа, штормовой ветер срывает крыши, ломает деревья и валит заборы. "Наблюдаются перебои в электроснабжении… Точечные проблемы зафиксированы в частном секторе Славянки, в Рыбаке и на Водопадке. Окончание непогоды ожидается к 18.00 (11.00 мск)", - сообщают власти района.

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010847696.html

https://ria.ru/20250209/pribaltika-1998270252.html

приморский край

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происшествия, жкх, приморский край