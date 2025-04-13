https://ria.ru/20250413/ekonomiya-2010950639.html
Аналитик объяснила, как прожить месяц почти без денег
Аналитик объяснила, как прожить месяц почти без денег - РИА Новости, 13.04.2025
Аналитик объяснила, как прожить месяц почти без денег
Сократив ежедневные траты хотя бы на короткий период, можно навести порядок в своем финансовом планировании, накопить нужную сумму и научиться правильно... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:18:00+03:00
2025-04-13T03:18:00+03:00
2025-04-13T03:18:00+03:00
экономика
банки.ру
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сократив ежедневные траты хотя бы на короткий период, можно навести порядок в своем финансовом планировании, накопить нужную сумму и научиться правильно распределять деньги, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.По ее словам, практика такого финансового детокса стала особо востребованной в последние нескольких лет из-за всеобщего удорожания с одной стороны, и призывов покупать все больше и больше — с другой. В такие периоды экономия и грамотное обращение с финансами наиболее востребованы.“Можно начинать с коротких периодов — например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы. Отказаться от лишних трат на неделю, месяц или даже год будет особенно полезно для шопоголиков”, — считает Бочкина.Выбирая такую стратегию, нужно прекратить покупку ненужных вещей, стараться питаться дома и сократить затратные развлечения. Выйдя из финансового детокса, постарайтесь сохранить осознанный подход к потреблению, заключила она.
https://ria.ru/20250401/dengi-2008524617.html
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экономика, банки.ру
Аналитик объяснила, как прожить месяц почти без денег
Аналитик Бочкина: сокращение ежедневных трат позволит накопить нужную сумму