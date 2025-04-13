Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/efimov-2010979593.html
Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка
Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 13.04.2025
Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В московском районе Царицыно в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:11:00+03:00
2025-04-13T12:11:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В московском районе Царицыно в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит создать более 110 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки находятся на Веселой улице, 33, рядом со станцией метро "Царицыно" и парком "Сосенки". Заммэра отметил, что это будет второй проект для ускорения реновации в Царицыне. Всего в рамках КРТ редевелопмент ожидает 8,88 гектара земли. Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта будет возведено 29,8 тысячи квадратных метров жилья. Территория вокруг него будет благоустроена. Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на Веселой улице в рамках КРТ создадут 17,74 тысячи квадратных метров квартир для реновации, что даст возможность расселить около 600 горожан.
https://ria.ru/20250404/biryukov-2009264470.html
https://ria.ru/20250401/biryukov-2008564252.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10992b1563299c41e4da76712856f9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка

Ефимов: два участка в московском Царицыне ждет редевелопмент в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В московском районе Царицыно в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит создать более 110 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Олимпийскиий комплекс Лужники - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"
4 апреля, 09:58
Участки находятся на Веселой улице, 33, рядом со станцией метро "Царицыно" и парком "Сосенки".
Заммэра отметил, что это будет второй проект для ускорения реновации в Царицыне. Всего в рамках КРТ редевелопмент ожидает 8,88 гектара земли.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта будет возведено 29,8 тысячи квадратных метров жилья. Территория вокруг него будет благоустроена.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на Веселой улице в рамках КРТ создадут 17,74 тысячи квадратных метров квартир для реновации, что даст возможность расселить около 600 горожан.
Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Бирюков: в Москве стартовал месячник по благоустройству
1 апреля, 09:31
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала