Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка
Ефимов: два участка в московском Царицыне ждет редевелопмент в рамках КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В московском районе Царицыно в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит создать более 110 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участки находятся на Веселой улице, 33, рядом со станцией метро "Царицыно" и парком "Сосенки".
Заммэра отметил, что это будет второй проект для ускорения реновации в Царицыне. Всего в рамках КРТ редевелопмент ожидает 8,88 гектара земли.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта будет возведено 29,8 тысячи квадратных метров жилья. Территория вокруг него будет благоустроена.
Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на Веселой улице в рамках КРТ создадут 17,74 тысячи квадратных метров квартир для реновации, что даст возможность расселить около 600 горожан.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта будет возведено 29,8 тысячи квадратных метров жилья. Территория вокруг него будет благоустроена.
Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на Веселой улице в рамках КРТ создадут 17,74 тысячи квадратных метров квартир для реновации, что даст возможность расселить около 600 горожан.
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