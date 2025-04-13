https://ria.ru/20250413/efimov-2010979593.html

Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка

Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 13.04.2025

Ефимов: в московском Царицыне в рамках КРТ реорганизуют два участка

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В московском районе Царицыно в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:11:00+03:00

2025-04-13T12:11:00+03:00

2025-04-13T12:11:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В московском районе Царицыно в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано два участка территории, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит создать более 110 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки находятся на Веселой улице, 33, рядом со станцией метро "Царицыно" и парком "Сосенки". Заммэра отметил, что это будет второй проект для ускорения реновации в Царицыне. Всего в рамках КРТ редевелопмент ожидает 8,88 гектара земли. Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта будет возведено 29,8 тысячи квадратных метров жилья. Территория вокруг него будет благоустроена. Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на Веселой улице в рамках КРТ создадут 17,74 тысячи квадратных метров квартир для реновации, что даст возможность расселить около 600 горожан.

https://ria.ru/20250404/biryukov-2009264470.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)