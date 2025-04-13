https://ria.ru/20250413/efimov-2010862228.html

Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов

Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов - РИА Новости, 13.04.2025

Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов

С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:12:00+03:00

2025-04-13T14:12:00+03:00

2025-04-13T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За восемь лет в Единый контактный центр Градостроительного комплекса Москвы поступило свыше 235 тысяч обращений разной тематики. По всем из них жители города получили консультации специалистов. Так, свыше 131,3 тысячи запросов было посвящено вопросам программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Кроме того, около 24 тысяч запросов было направлено застройщиками по теме предоставления госуслуг в сфере строительства.Заммэра отметил, что инвесторы могут подать запрос по разъяснению административных процедур в сфере строительства, проверки документации на соответствие нормам и требованиям, а также другим услугам.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала 2025 года в Единый контактный центр поступило свыше 6,3 тысячи запросов по реновации.

https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы