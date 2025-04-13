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Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов - РИА Новости, 13.04.2025
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14:12 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/efimov-2010862228.html
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов - РИА Новости, 13.04.2025
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов
С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:12:00+03:00
2025-04-13T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За восемь лет в Единый контактный центр Градостроительного комплекса Москвы поступило свыше 235 тысяч обращений разной тематики. По всем из них жители города получили консультации специалистов. Так, свыше 131,3 тысячи запросов было посвящено вопросам программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Кроме того, около 24 тысяч запросов было направлено застройщиками по теме предоставления госуслуг в сфере строительства.Заммэра отметил, что инвесторы могут подать запрос по разъяснению административных процедур в сфере строительства, проверки документации на соответствие нормам и требованиям, а также другим услугам.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала 2025 года в Единый контактный центр поступило свыше 6,3 тысячи запросов по реновации.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов

Ефимов: Единый контактный центр Градкомплекса помог москвичам более 235 тыс раз

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За восемь лет в Единый контактный центр Градостроительного комплекса Москвы поступило свыше 235 тысяч обращений разной тематики. По всем из них жители города получили консультации специалистов. Так, свыше 131,3 тысячи запросов было посвящено вопросам программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Кроме того, около 24 тысяч запросов было направлено застройщиками по теме предоставления госуслуг в сфере строительства.
Заммэра отметил, что инвесторы могут подать запрос по разъяснению административных процедур в сфере строительства, проверки документации на соответствие нормам и требованиям, а также другим услугам.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала 2025 года в Единый контактный центр поступило свыше 6,3 тысячи запросов по реновации.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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