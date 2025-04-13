https://ria.ru/20250413/efimov-2010862228.html
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов - РИА Новости, 13.04.2025
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов
С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:12:00+03:00
2025-04-13T14:12:00+03:00
2025-04-13T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За восемь лет в Единый контактный центр Градостроительного комплекса Москвы поступило свыше 235 тысяч обращений разной тематики. По всем из них жители города получили консультации специалистов. Так, свыше 131,3 тысячи запросов было посвящено вопросам программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Кроме того, около 24 тысяч запросов было направлено застройщиками по теме предоставления госуслуг в сфере строительства.Заммэра отметил, что инвесторы могут подать запрос по разъяснению административных процедур в сфере строительства, проверки документации на соответствие нормам и требованиям, а также другим услугам.Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала 2025 года в Единый контактный центр поступило свыше 6,3 тысячи запросов по реновации.
https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: контактный центр Градкомплекса ответил на более 235 тысяч запросов
Ефимов: Единый контактный центр Градкомплекса помог москвичам более 235 тыс раз
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. С 2017 года Единый контактный центр (ЕКЦ) московского комплекса градостроительной политики ответил на более чем 235 тысяч запросов жителей города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За восемь лет в Единый контактный центр Градостроительного комплекса Москвы поступило свыше 235 тысяч обращений разной тематики. По всем из них жители города получили консультации специалистов. Так, свыше 131,3 тысячи запросов было посвящено вопросам программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Кроме того, около 24 тысяч запросов было направлено застройщиками по теме предоставления госуслуг в сфере строительства.
Заммэра отметил, что инвесторы могут подать запрос по разъяснению административных процедур в сфере строительства, проверки документации на соответствие нормам и требованиям, а также другим услугам.
Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что с начала 2025 года в Единый контактный центр поступило свыше 6,3 тысячи запросов по реновации.