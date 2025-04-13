https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010955434.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T02:33:00+03:00
2025-04-13T02:33:00+03:00
2025-04-13T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС.
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА