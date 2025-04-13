https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010955434.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:33:00+03:00

2025-04-13T02:33:00+03:00

2025-04-13T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МЧС.

https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)