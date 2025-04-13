https://ria.ru/20250413/afiny-2011029030.html
Анархисты взяли на себя ответственность за взрывы в Афинах
Анархисты взяли на себя ответственность за взрывы в Афинах - РИА Новости, 13.04.2025
Анархисты взяли на себя ответственность за взрывы в Афинах
Анархистская организация "Революционная классовая самооборона" взяла на себя ответственность за взрывы бомб около офиса компании Hellenic Train в пятницу и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:20:00+03:00
2025-04-13T18:20:00+03:00
2025-04-13T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анархистская организация "Революционная классовая самооборона" взяла на себя ответственность за взрывы бомб около офиса компании Hellenic Train в пятницу и около здания министерства труда Греции 3 февраля 2024 года, соответствующее заявление опубликовано на портале анархистских сообществ. Вечером в пятницу около офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах взорвалось взрывное устройство, оставленное в сумке. Никто не пострадал, взрыв причинил незначительный ущерб. В феврале 2024 года подобный взрыв произошел около здания министерства труда и нанес ему серьезные повреждения. В обоих случаях неизвестные предупредили по телефону о предстоящих взрывах. В пространном заявлении "Революционная классовая самооборона" берет на себя ответственность за оба взрыва и сообщает, что "посвящает их палестинскому народу и его героическому сопротивлению". Компания Hellenic Train находится в центре критики после железнодорожной трагедии 28 февраля 2023 года в Темпи, когда при столкновении скоростного пассажирского поезда и грузового состава погибли 57 человек, в основном студенты. Анархисты называют катастрофу в Темпи "классовым преступлением" и обвиняют правительство и Hellenic Train в сокрытии ответственных и содействии приватизации компании. Они также ссылаются на многочисленные случаи гибели трудящихся на рабочих местах и заявляют, что к этому ведёт сознательная политика капитала и государственного механизма, которые стремятся получить максимальную прибыль. Анархистские организации и группировки ранее постоянно устраивали взрывы самодельных взрывных устройств, организовывали нападения на объекты органов власти, отделения полиции, офисы партий, но в последние годы резко снизили активность.
https://ria.ru/20250412/afiny-2010830295.html
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в мире, греция, афины
Анархисты взяли на себя ответственность за взрывы в Афинах
"Революционная классовая самооборона" взяла ответственность за взрывы в Афинах
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анархистская организация "Революционная классовая самооборона" взяла на себя ответственность за взрывы бомб около офиса компании Hellenic Train в пятницу и около здания министерства труда Греции 3 февраля 2024 года, соответствующее заявление опубликовано на портале анархистских сообществ.
Вечером в пятницу около офиса греческой железнодорожной компании Hellenic Train на проспекте Сингру в Афинах
взорвалось взрывное устройство, оставленное в сумке. Никто не пострадал, взрыв причинил незначительный ущерб. В феврале 2024 года подобный взрыв произошел около здания министерства труда и нанес ему серьезные повреждения. В обоих случаях неизвестные предупредили по телефону о предстоящих взрывах.
В пространном заявлении "Революционная классовая самооборона" берет на себя ответственность за оба взрыва и сообщает, что "посвящает их палестинскому народу и его героическому сопротивлению".
Компания Hellenic Train находится в центре критики после железнодорожной трагедии 28 февраля 2023 года в Темпи, когда при столкновении скоростного пассажирского поезда и грузового состава погибли 57 человек, в основном студенты.
Анархисты называют катастрофу в Темпи "классовым преступлением" и обвиняют правительство и Hellenic Train в сокрытии ответственных и содействии приватизации компании. Они также ссылаются на многочисленные случаи гибели трудящихся на рабочих местах и заявляют, что к этому ведёт сознательная политика капитала и государственного механизма, которые стремятся получить максимальную прибыль.
Анархистские организации и группировки ранее постоянно устраивали взрывы самодельных взрывных устройств, организовывали нападения на объекты органов власти, отделения полиции, офисы партий, но в последние годы резко снизили активность.