https://ria.ru/20250411/zoloto-2010703956.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:26:00+03:00

2025-04-11T13:26:00+03:00

2025-04-11T13:57:00+03:00

экономика

введение трампом пошлин на импорт

золото

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13:16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 75,11 доллара, или на 2,36%, относительно предыдущего закрытия — до 3 252,61 доллара за тройскую унцию.Незадолго до этого котировки достигли значения 3 240,2 доллара.В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 2,27% — до 31,457 доллара за унцию.

https://ria.ru/20250307/zoloto-2003697491.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, введение трампом пошлин на импорт, золото