https://ria.ru/20250411/zoloto-2010703956.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:26:00+03:00
2025-04-11T13:26:00+03:00
2025-04-11T13:57:00+03:00
экономика
введение трампом пошлин на импорт
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13:16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 75,11 доллара, или на 2,36%, относительно предыдущего закрытия — до 3 252,61 доллара за тройскую унцию.Незадолго до этого котировки достигли значения 3 240,2 доллара.В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 2,27% — до 31,457 доллара за унцию.
https://ria.ru/20250307/zoloto-2003697491.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_143:0:3775:2724_1920x0_80_0_0_a0b2db90ddce0f8c02abcdfb30ef0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, введение трампом пошлин на импорт, золото
Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота достигла рекордного значения в 3 252 доллара за унцию
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 75,11 доллара, или на 2,36%, относительно предыдущего закрытия — до 3 252,61 доллара за тройскую унцию.
Незадолго до этого котировки достигли значения 3 240,2 доллара.
В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 2,27% — до 31,457 доллара за унцию.