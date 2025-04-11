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Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025
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13:26 11.04.2025 (обновлено: 13:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zoloto-2010703956.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:26:00+03:00
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экономика
введение трампом пошлин на импорт
золото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13:16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 75,11 доллара, или на 2,36%, относительно предыдущего закрытия — до 3 252,61 доллара за тройскую унцию.Незадолго до этого котировки достигли значения 3 240,2 доллара.В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 2,27% — до 31,457 доллара за унцию.
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экономика, введение трампом пошлин на импорт, золото
Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота достигла рекордного значения в 3 252 доллара за унцию

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Mike Groll
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота днем в пятницу обновила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 75,11 доллара, или на 2,36%, относительно предыдущего закрытия — до 3 252,61 доллара за тройскую унцию.
Незадолго до этого котировки достигли значения 3 240,2 доллара.
В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 2,27% — до 31,457 доллара за унцию.
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