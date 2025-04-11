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Захарова прокомментировала слова Блинкена о Зеленском - РИА Новости, 11.04.2025
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11:44 11.04.2025 (обновлено: 12:47 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zaharova-2010661136.html
Захарова прокомментировала слова Блинкена о Зеленском
Захарова прокомментировала слова Блинкена о Зеленском - РИА Новости, 11.04.2025
Захарова прокомментировала слова Блинкена о Зеленском
Западные кураторы использовали Владимира Зеленского и теперь вытирают об него руки, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:44:00+03:00
2025-04-11T12:47:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
мария захарова
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Западные кураторы использовали Владимира Зеленского и теперь вытирают об него руки, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Так дипломат прокомментировала слова бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, сказавшего, что Зеленский сам предложил Вашингтону сделку по украинским недрам в обмен на помощь ВСУ. По его словам, он поделился такой идеей в рамках "плана победы" в последние полгода президентства Джо Байдена."Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки", — отметила Захарова.Она добавила, что кураторы относятся к Зеленскому с брезгливостью и даже не пытаются это скрывать.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010503415.html
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, мария захарова, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала слова Блинкена о Зеленском

Захарова: кураторы использовали Зеленского и вытирают об него руки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Западные кураторы использовали Владимира Зеленского и теперь вытирают об него руки, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала слова бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, сказавшего, что Зеленский сам предложил Вашингтону сделку по украинским недрам в обмен на помощь ВСУ. По его словам, он поделился такой идеей в рамках "плана победы" в последние полгода президентства Джо Байдена.
"Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки", — отметила Захарова.
Она добавила, что кураторы относятся к Зеленскому с брезгливостью и даже не пытаются это скрывать.
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В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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