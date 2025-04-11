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ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября - РИА Новости, 11.04.2025
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12:01 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/yukos-2010668782.html
ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября
ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября - РИА Новости, 11.04.2025
ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября
Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:01:00+03:00
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ГААГА, 11 апр - РИА Новости. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. "Решение Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 17 октября 2025 года", - говорится в заявлении. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. В пятницу генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
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в мире, нидерланды, россия, амстердам, юкос
В мире, Нидерланды, Россия, Амстердам, ЮКОС
ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября

Верховный суд Нидерландов вынесет решение по жалобе РФ по делу ЮКОСа 17 октября

© AP Photo / Mike CorderЗдание Верховного суда Нидерландов в Гааге
Здание Верховного суда Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Mike Corder
Здание Верховного суда Нидерландов в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 11 апр - РИА Новости. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда.
"Решение Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 17 октября 2025 года", - говорится в заявлении.
Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы.
В пятницу генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.
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