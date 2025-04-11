https://ria.ru/20250411/yukos-2010668782.html

ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября

ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября - РИА Новости, 11.04.2025

ВС Нидерландов вынесет решение по кассации России по делу ЮКОСа 17 октября

Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:01:00+03:00

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ГААГА, 11 апр - РИА Новости. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года, говорится в заявлении суда. "Решение Верховного суда (Нидерландов) предварительно назначено на 17 октября 2025 года", - говорится в заявлении. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. В пятницу генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, россия, амстердам, юкос