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Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои - РИА Новости, 11.04.2025
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои
Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:23:00+03:00
2025-04-11T13:23:00+03:00
2025-04-11T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector. Так, число жалоб на работу сервиса начало расти в 12.45 мск. Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сайта и приложения, а также входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от жителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской и Нижегородской областей.
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общество, технологии, санкт-петербург, москва, нижегородская область
Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская область
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои
Downdetector: число жалоб на работу "Яндекс Почты" превысило 1,6 тысячи