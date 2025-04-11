https://ria.ru/20250411/yandeks-2010703493.html

Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои

Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои - РИА Новости, 11.04.2025

Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои

Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:23:00+03:00

2025-04-11T13:23:00+03:00

2025-04-11T13:35:00+03:00

общество

технологии

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector. Так, число жалоб на работу сервиса начало расти в 12.45 мск. Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сайта и приложения, а также входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от жителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской и Нижегородской областей.

https://ria.ru/20250330/yandeks-2008233226.html

санкт-петербург

москва

нижегородская область

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общество, технологии, санкт-петербург, москва, нижегородская область