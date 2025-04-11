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Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои - РИА Новости, 11.04.2025
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13:23 11.04.2025 (обновлено: 13:35 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/yandeks-2010703493.html
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои - РИА Новости, 11.04.2025
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои
Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:23:00+03:00
2025-04-11T13:35:00+03:00
общество
технологии
санкт-петербург
москва
нижегородская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector. Так, число жалоб на работу сервиса начало расти в 12.45 мск. Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сайта и приложения, а также входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от жителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской и Нижегородской областей.
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санкт-петербург
москва
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Новости
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общество, технологии, санкт-петербург, москва, нижегородская область
Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская область
Пользователи "Яндекс Почты" пожаловались на сбои

Downdetector: число жалоб на работу "Яндекс Почты" превысило 1,6 тысячи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип Яндекса
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Почты", число жалоб на 13.10 мск превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора сбоев Downdetector.
Так, число жалоб на работу сервиса начало расти в 12.45 мск. Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сайта и приложения, а также входом в личный кабинет.
Больше всего жалоб поступило от жителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской и Нижегородской областей.
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ОбществоТехнологииСанкт-ПетербургМоскваНижегородская область
 
 
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