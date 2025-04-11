https://ria.ru/20250411/yakutiya-2010620140.html

В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек

В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек - РИА Новости, 11.04.2025

В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек

Пятеро пассажиров "Toyota Prius" погибли при столкновении с Камазом в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:22:00+03:00

2025-04-11T07:22:00+03:00

2025-04-11T07:33:00+03:00

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камаз (завод)

гибдд мвд рф

россия

алдан

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ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Пятеро пассажиров "Toyota Prius" погибли при столкновении с Камазом в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.Отмечается, что на единый номер экстренных служб поступило сообщение о том, что в пяти километрах от города Алдан в сторону города Нерюнгри Якутии произошло смертельное ДТП.На месте происшествия работают силы экстренного реагирования Алданского района: ГИБДД, МЧС России, скорая помощь."В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Тойота Приус и КАМАЗ. В результате ДТП погибли 5 человек - пассажиры" Toyota Prius". Водитель КАМАЗа не пострадал", - рассказали в пресс-службе.Привлекалось 15 человек и 5 единиц техники."Дорога в проезжем состоянии, ограничений нет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250410/oblast-2010391799.html

https://ria.ru/20250408/dtp-2009948680.html

россия

алдан

алданский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камаз (завод), гибдд мвд рф, россия, алдан, алданский район