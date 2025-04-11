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В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек - РИА Новости, 11.04.2025
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07:22 11.04.2025 (обновлено: 07:33 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/yakutiya-2010620140.html
В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек
В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек - РИА Новости, 11.04.2025
В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек
Пятеро пассажиров "Toyota Prius" погибли при столкновении с Камазом в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:22:00+03:00
2025-04-11T07:33:00+03:00
происшествия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камаз (завод)
гибдд мвд рф
россия
алдан
алданский район
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ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Пятеро пассажиров "Toyota Prius" погибли при столкновении с Камазом в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.Отмечается, что на единый номер экстренных служб поступило сообщение о том, что в пяти километрах от города Алдан в сторону города Нерюнгри Якутии произошло смертельное ДТП.На месте происшествия работают силы экстренного реагирования Алданского района: ГИБДД, МЧС России, скорая помощь."В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Тойота Приус и КАМАЗ. В результате ДТП погибли 5 человек - пассажиры" Toyota Prius". Водитель КАМАЗа не пострадал", - рассказали в пресс-службе.Привлекалось 15 человек и 5 единиц техники."Дорога в проезжем состоянии, ограничений нет", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250410/oblast-2010391799.html
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россия
алдан
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происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камаз (завод), гибдд мвд рф, россия, алдан, алданский район
Происшествия, Авто, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), КамАЗ (завод), ГИБДД МВД РФ, Россия, Алдан, Алданский район
В ДТП с КамАЗом в Якутии погибли пять человек

В Якутии при столкновении легкового авто с КамАЗом погибли пять человек

© Фото : МЧС ЯкутииДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек
ДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : МЧС Якутии
ДТП в Якутии, в результате которого погибли пять человек
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ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Пятеро пассажиров "Toyota Prius" погибли при столкновении с Камазом в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.
Отмечается, что на единый номер экстренных служб поступило сообщение о том, что в пяти километрах от города Алдан в сторону города Нерюнгри Якутии произошло смертельное ДТП.
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На месте происшествия работают силы экстренного реагирования Алданского района: ГИБДД, МЧС России, скорая помощь.
"В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Тойота Приус и КАМАЗ. В результате ДТП погибли 5 человек - пассажиры" Toyota Prius". Водитель КАМАЗа не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
Привлекалось 15 человек и 5 единиц техники.
"Дорога в проезжем состоянии, ограничений нет", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КамАЗ (завод)ГИБДД МВД РФРоссияАлданАлданский район
 
 
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