Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка
Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в Пушкинском музее
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
Посетитель на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в ГМИИ имени Пушкина, она приурочена к изданию научного каталога собрания французского рисунка первой половины - середины 19 века, сообщили в пресс-службе музея.
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку "Французский рисунок первой половины - середины XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Это первый за столетие столь репрезентативный показ музейной коллекции французского рисунка первой половины — середины XIX века — времени, когда Франция переживала бурные изменения, связанные с революциями, становлением Империи и романтическим движением", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает экспонаты во время съемки оператора на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
Посетитель рассматривает экспонаты во время съемки оператора на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
В экспозицию вошли 164 рисунка из числа 364, включенных в каталог, отметили в пресс-службе. Они разделяются между двадцатью пятью тематическими разделами, которые соответствуют составу коллекции и отражают картину мира человека той эпохи, и эта картина столь многообразна, что каждый зритель найдет здесь что-нибудь интересное для себя.
Среди произведений – рисунки ключевых французских художников: Жана Огюста Доминика Энгра, Эжена Делакруа и Оноре Домье, а также графика практически не известных за пределами Франции мастеров.