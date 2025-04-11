https://ria.ru/20250411/vystavka-2010755983.html

Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка

Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка - РИА Новости, 11.04.2025

Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка

Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в ГМИИ имени Пушкина, она приурочена к изданию научного каталога собрания французского рисунка... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:54:00+03:00

2025-04-11T15:54:00+03:00

2025-04-11T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в ГМИИ имени Пушкина, она приурочена к изданию научного каталога собрания французского рисунка первой половины - середины 19 века, сообщили в пресс-службе музея. "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку "Французский рисунок первой половины - середины XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Это первый за столетие столь репрезентативный показ музейной коллекции французского рисунка первой половины — середины XIX века — времени, когда Франция переживала бурные изменения, связанные с революциями, становлением Империи и романтическим движением", - говорится в сообщении. В экспозицию вошли 164 рисунка из числа 364, включенных в каталог, отметили в пресс-службе. Они разделяются между двадцатью пятью тематическими разделами, которые соответствуют составу коллекции и отражают картину мира человека той эпохи, и эта картина столь многообразна, что каждый зритель найдет здесь что-нибудь интересное для себя. Среди произведений – рисунки ключевых французских художников: Жана Огюста Доминика Энгра, Эжена Делакруа и Оноре Домье, а также графика практически не известных за пределами Франции мастеров.

https://ria.ru/20250327/muzey-2007628100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гмии (пушкинский музей) , москва, музеи