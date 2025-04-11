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Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка - РИА Новости, 11.04.2025
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15:54 11.04.2025 (обновлено: 16:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vystavka-2010755983.html
Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка
Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка - РИА Новости, 11.04.2025
Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка
Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в ГМИИ имени Пушкина, она приурочена к изданию научного каталога собрания французского рисунка... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:54:00+03:00
2025-04-11T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в ГМИИ имени Пушкина, она приурочена к изданию научного каталога собрания французского рисунка первой половины - середины 19 века, сообщили в пресс-службе музея. "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку "Французский рисунок первой половины - середины XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Это первый за столетие столь репрезентативный показ музейной коллекции французского рисунка первой половины — середины XIX века — времени, когда Франция переживала бурные изменения, связанные с революциями, становлением Империи и романтическим движением", - говорится в сообщении. В экспозицию вошли 164 рисунка из числа 364, включенных в каталог, отметили в пресс-службе. Они разделяются между двадцатью пятью тематическими разделами, которые соответствуют составу коллекции и отражают картину мира человека той эпохи, и эта картина столь многообразна, что каждый зритель найдет здесь что-нибудь интересное для себя. Среди произведений – рисунки ключевых французских художников: Жана Огюста Доминика Энгра, Эжена Делакруа и Оноре Домье, а также графика практически не известных за пределами Франции мастеров.
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Пушкинский музей открыл крупнейшую за 100 лет выставку французского рисунка

Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в Пушкинском музее

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
Посетитель на выставке Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетитель на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейшая за 100 лет выставка французского рисунка открылась в ГМИИ имени Пушкина, она приурочена к изданию научного каталога собрания французского рисунка первой половины - середины 19 века, сообщили в пресс-службе музея.
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку "Французский рисунок первой половины - середины XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". Это первый за столетие столь репрезентативный показ музейной коллекции французского рисунка первой половины — середины XIX века — времени, когда Франция переживала бурные изменения, связанные с революциями, становлением Империи и романтическим движением", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает экспонаты во время съемки оператора на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
Посетитель рассматривает экспонаты во время съемки оператора на выставке Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетитель рассматривает экспонаты во время съемки оператора на выставке "Французский рисунок в первой половине - середине XIX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Москве
В экспозицию вошли 164 рисунка из числа 364, включенных в каталог, отметили в пресс-службе. Они разделяются между двадцатью пятью тематическими разделами, которые соответствуют составу коллекции и отражают картину мира человека той эпохи, и эта картина столь многообразна, что каждый зритель найдет здесь что-нибудь интересное для себя.
Среди произведений – рисунки ключевых французских художников: Жана Огюста Доминика Энгра, Эжена Делакруа и Оноре Домье, а также графика практически не известных за пределами Франции мастеров.
Картина Константина Коровина Пейзаж с лодкой (1917 год) на выставке, объединившей музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0" открывается в Москве
27 марта, 10:29
 
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