https://ria.ru/20250411/vystavka-2010636522.html

Ликсутов: столичные предприятия покажут продукцию на выставке в Ташкенте

Ликсутов: столичные предприятия покажут продукцию на выставке в Ташкенте - РИА Новости, 11.04.2025

Ликсутов: столичные предприятия покажут продукцию на выставке в Ташкенте

Москва покажет достижения столичных промышленных предприятий в рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:00:00+03:00

2025-04-11T10:00:00+03:00

2025-04-11T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

ташкент

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Москва покажет достижения столичных промышленных предприятий в рамках выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, столица уделяет особое внимание развитию торгово-экономических отношений со странами Центральной Азии по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Так, поставки промышленной продукции московских предприятий в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан выросли на 18% по итогам прошлого года."Участие столичных предприятий в крупнейших индустриальных выставках – неотъемлемая часть развития экспортного потенциала города. На стенде правительства Москвы в рамках “ИННОПРОМ.Центральная Азия” будут представлены 15 компаний, которые продемонстрируют инновационные решения в машиностроении, приборостроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях", – приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Среди компаний-участников выставки – предприятия, уделяющие особое внимание внедрению инноваций, отмечают в пресс-службе. Так, производитель электротехнического оборудования ООО "Юнител Инжиниринг" продемонстрирует устройства передачи аварийных сигналов и команд, использующиеся для автоматизации и контроля систем топливно-энергетических комплексов (ТЭК). Компания ООО "Итэлма", выпускающая электронные компоненты для транспорта, покажет дистанционно-контролирующее оборудование и специальные модули, применяемые для разработки и производства электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли. ООО "КлинПауэр" покажет в рамках выставки тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи для промышленной техники и гольф-каров. ООО "Реватт Русс" продемонстрирует электрозарядные станции постоянного и переменного тока – они нужны для развертывания системы электроразрядных станций для электромобилей в городских локациях и на междугородних заправочных станциях. Кроме того, производитель оборудования для лазерной обработки и газотермического напыления ООО "Интеллектуальные Робот Системы" покажет посетителям плазмотрон для нанесения защитных покрытий, а ООО "Тьюбот" — робота для телемониторинга внутри секций трубопровода."Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”. Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях, где для них проводятся специализированные встречи форматов B2B и B2G. На 2025 год запланировано проведение более чем 30 таких мероприятий за рубежом для столичных промышленников", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Помимо этого, на стенде столичного правительства покажут программируемый логический контроллер от ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука". Устройство разработано на базе отечественных микропроцессоров. В свою очередь ООО "ЗЗСМ" продемонстрирует посетителям сварочные электроды для ручной и дуговой сварки, которые используются для работы со сталью и цветными металлами.На выставке можно будет ознакомиться с вертикальной установкой очистки воздуха от производителя фильтрующих комплексов ООО "Корпорация воздух". Также в Узбекистане впервые представят винтовой стрелочный электропривод от производителя систем железнодорожной автоматики и телемеханики АО "ЭЛТЕЗА".На стенде потенциальные клиенты смогут увидеть кабину нового лифта Карачаровского механического завода. Машина комфорт-класса предназначена для жилых и коммерческих объектов, у нее современный дизайн, и она отвечает техническим требованиям современного строительства. АО "Минимакс 94" покажет свои инновационные решения – автоматическую дорожную метеостанцию и цифровую платформу для эффективного содержания автодорог.Помимо этого, на мероприятии уделят особое внимание презентации инвестиционного потенциала особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". В рамках деловой программы представители ОЭЗ в подробностях расскажут об условиях для локализации высокотехнологичных производств: льготном налоговом режиме, таможенных преференциях, готовой инженерной инфраструктуре и мерах государственной поддержки. Особый акцент будет сделан на перспективах сотрудничества с партнерами из других стран в таких приоритетных направлениях, как микроэлектроника, приборостроение и фармацевтика. Посетители смогут узнать о действующих проектах резидентов, свободных производственных площадках и новых инвестиционных возможностях, которые открывает столичная ОЭЗ для компаний из стран Центральной Азии.В пресс-службе напомнили, что инструменты поддержки центра "Моспром" открывают для столичных предприятий перспективы выхода на рынки других стран, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.Также московским экспортерам оказывает поддержку государство. Так, национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта действует цифровая платформа "Мой экспорт". В ней предприниматели могут получить необходимую поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

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https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html

москва

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , ташкент