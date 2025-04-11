Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 11.04.2025 (обновлено: 17:07 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vooruzheniya-2010749992.html
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.04.2025
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах
Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:23:00+03:00
2025-04-11T17:07:00+03:00
безопасность
россия
вмф рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010763595_0:369:2986:2048_1920x0_80_0_0_afee898aabdd57d6931db3794240df88.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин."В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250411/vmf-2010748287.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010763595_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_7918b9797b2204d51e087aa03c5ede19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вмф рф, владимир путин
Безопасность, Россия, ВМФ РФ, Владимир Путин
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах

Путин: морские стратегические ядерные силы укомплектованы современным оружием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин.
"В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Вчера, 15:19
 
БезопасностьРоссияВМФ РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала