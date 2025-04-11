https://ria.ru/20250411/vooruzheniya-2010749992.html

Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах

Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.04.2025

Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах

Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:23:00+03:00

2025-04-11T15:23:00+03:00

2025-04-11T17:07:00+03:00

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин."В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вмф рф, владимир путин