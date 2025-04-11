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Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах - РИА Новости, 11.04.2025
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах
Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:23:00+03:00
2025-04-11T15:23:00+03:00
2025-04-11T17:07:00+03:00
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Доля современных образцов вооружения в морских стратегических ядерных силах в РФ составляет 100%, заявил президент России Владимир Путин."В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Я подчеркну, этот показатель необходимо удерживать и в дальнейшем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вмф рф, владимир путин
Безопасность, Россия, ВМФ РФ, Владимир Путин
Путин рассказал о вооружениях в морских стратегических ядерных силах
Путин: морские стратегические ядерные силы укомплектованы современным оружием