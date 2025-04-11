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Военкор ВГТРК назвал санкции Зеленского символическим жестом
Военкор ВГТРК назвал санкции Зеленского символическим жестом - РИА Новости, 11.04.2025
Военкор ВГТРК назвал санкции Зеленского символическим жестом
Военный корреспондент ВГТРК и директор "Вести Луганск" Николай Долгачев назвал в Telegram-канале внесение его в санкционный список Владимиром Зеленским... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T20:22:00+03:00
2025-04-11T20:22:00+03:00
2025-04-11T20:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК и директор "Вести Луганск" Николай Долгачев назвал в Telegram-канале внесение его в санкционный список Владимиром Зеленским символическим жестом для его сторонников, который ничего не изменит. В пятницу на сайте офиса Владимира Зеленского появился указ о введении новых персональных экономических и других ограничительных мер. В санкционный список, среди прочих, попал Николай Долгачев. "Скорее всего, это такой символический жест, показывающий их сторонникам, кто для них враг... ни экономически, ни логистически... повлиять на меня и на других людей они не могут", - сказал Долгачев в видеоматериале. Он также отметил, что киевский режим ведет охоту на журналистов, борется против людей, которые несут информацию, и против свободы слова. Зеленский подписал указы о применение санкций против 130 физических лиц и 18 предприятий, в том числе из России. Санкции введены сроком "на 10 лет, бессрочно", предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВГТРК, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Военкор ВГТРК назвал санкции Зеленского символическим жестом
Попавший под санкции Зеленского военкор Долгачев назвал их символическим жестом