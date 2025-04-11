https://ria.ru/20250411/vmf-2010746163.html
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ
Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:15:00+03:00
2025-04-11T15:15:00+03:00
2025-04-11T15:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что совершенствованию Военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмф рф
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ
Путин: развитию ВМФ РФ уделяется приоритетное внимание