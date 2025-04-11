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Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
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15:15 11.04.2025 (обновлено: 15:42 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vmf-2010746163.html
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ
Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что совершенствованию Военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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вмф рф
ВМФ РФ
Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ

Путин: развитию ВМФ РФ уделяется приоритетное внимание

© РИА Новости / Виталий ТимкивАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что совершенствованию Военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
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28 марта, 00:35
 
ВМФ РФ
 
 
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