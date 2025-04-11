https://ria.ru/20250411/vmf-2010746163.html

Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ

Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025

Путин заявил о приоритетном внимании к развитию ВМФ

Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:15:00+03:00

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2025-04-11T15:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Развитию Военно-морского флота РФ уделяется приоритетное внимание, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что совершенствованию Военно-морского флота мы уделяем серьезное внимание, постоянное", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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