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VK Знакомства: 35% россиян не готовы обсуждать финансы на первом свидании - РИА Новости, 11.04.2025
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12:21 11.04.2025 (обновлено: 12:53 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vk-2010679135.html
VK Знакомства: 35% россиян не готовы обсуждать финансы на первом свидании
VK Знакомства: 35% россиян не готовы обсуждать финансы на первом свидании - РИА Новости, 11.04.2025
VK Знакомства: 35% россиян не готовы обсуждать финансы на первом свидании
Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, какие темы вызывают наибольший дискомфорт на первом свидании. Опрос показал, что чаще всего напряжение возникает при... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:21:00+03:00
2025-04-11T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, какие темы вызывают наибольший дискомфорт на первом свидании. Опрос показал, что чаще всего напряжение возникает при обсуждении личных финансов (35%), прошлых отношений (24%) и политических или религиозных взглядов (21%). Другими неудобными темами для обсуждения стали вопросы о личном здоровье (18%) и планы на создание семьи (15%). Зумерам (18–24 года) больше всего неловко говорить про бывших — такой вариант выбрали 25% представителей этого поколения. Молодые люди 25–34 лет не готовы обсуждать заработок и финансовые обязательства (27%), а для возрастной категории 35–44 года самая неловкая тема — здоровье (20%).28% респондентов предпочитают сразу обсудить неудобные темы, чтобы избежать разногласий в будущем. 29% считают, что лучше дождаться подходящего момента. И только 7% опрошенных уверены, что такие темы могут ухудшить или даже разрушить отношения.Зумеры чаще всего честно отвечают на провокационные вопросы (52%). Поколение от 35 до 44 лет чаще других старается отшутиться (25%), а молодые люди от 25 до 34 лет обозначают границы — 22% указывают собеседнику, что это неприемлемая тема для разговора.Для половины опрошенных нежелание партнёра отвечать на неудобные вопросы не является тревожным знаком. 16% усматривают в этом попытку скрыть что-то от партнёра. При этом иногда россияне сталкиваются с конфликтами: треть респондентов (32%) поделились, что обсуждение подобных тем испортило им свидание.Среди самых неловких вопросов на первом свидании лидируют "Сколько у тебя было партнёров?" и "Почему ты сейчас не в отношениях?" — их упомянули по 16% респондентов. Также в топе антирейтинга вопросы "Сколько ты зарабатываешь?" (13%) и "Почему ты расстался (-ась) с бывшим (-ей)?" (11%).Исследование проведено в апреле 2025 года методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1 500 респондентов из разных городов России.
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4.7
96
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VK Знакомства: 35% россиян не готовы обсуждать финансы на первом свидании

© Getty Images / nortonrsxПарень и девушка за оживленной беседой
Парень и девушка за оживленной беседой - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / nortonrsx
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, какие темы вызывают наибольший дискомфорт на первом свидании. Опрос показал, что чаще всего напряжение возникает при обсуждении личных финансов (35%), прошлых отношений (24%) и политических или религиозных взглядов (21%).
Другими неудобными темами для обсуждения стали вопросы о личном здоровье (18%) и планы на создание семьи (15%). Зумерам (18–24 года) больше всего неловко говорить про бывших — такой вариант выбрали 25% представителей этого поколения. Молодые люди 25–34 лет не готовы обсуждать заработок и финансовые обязательства (27%), а для возрастной категории 35–44 года самая неловкая тема — здоровье (20%).
© Фото : ВКонтактеИсследование VK Знакомств
Исследование VK Знакомств - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : ВКонтакте
Исследование VK Знакомств
28% респондентов предпочитают сразу обсудить неудобные темы, чтобы избежать разногласий в будущем. 29% считают, что лучше дождаться подходящего момента. И только 7% опрошенных уверены, что такие темы могут ухудшить или даже разрушить отношения.
Зумеры чаще всего честно отвечают на провокационные вопросы (52%). Поколение от 35 до 44 лет чаще других старается отшутиться (25%), а молодые люди от 25 до 34 лет обозначают границы — 22% указывают собеседнику, что это неприемлемая тема для разговора.
© Фото : ВКонтактеИсследование VK Знакомств
Исследование VK Знакомств - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : ВКонтакте
Исследование VK Знакомств
Для половины опрошенных нежелание партнёра отвечать на неудобные вопросы не является тревожным знаком. 16% усматривают в этом попытку скрыть что-то от партнёра. При этом иногда россияне сталкиваются с конфликтами: треть респондентов (32%) поделились, что обсуждение подобных тем испортило им свидание.
Среди самых неловких вопросов на первом свидании лидируют "Сколько у тебя было партнёров?" и "Почему ты сейчас не в отношениях?" — их упомянули по 16% респондентов. Также в топе антирейтинга вопросы "Сколько ты зарабатываешь?" (13%) и "Почему ты расстался (-ась) с бывшим (-ей)?" (11%).
© Фото : ВКонтактеИсследование VK Знакомств
Исследование VK Знакомств - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : ВКонтакте
Исследование VK Знакомств
Исследование проведено в апреле 2025 года методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1 500 респондентов из разных городов России.
 
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