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При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей - РИА Новости, 11.04.2025
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00:26 11.04.2025 (обновлено: 00:32 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010594444.html
При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей
При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей - РИА Новости, 11.04.2025
При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей
Трое из погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка были детьми, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:26:00+03:00
2025-04-11T00:32:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
падение вертолета в реку гудзон в сша
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Трое из погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка были детьми, сообщает телеканал Fox News."Трое погибших были детьми", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.По данным телеканала, поисковая операция полиции и береговой охраны завершается.Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились шесть человек, все они погибли.Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html
https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html
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в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша
В мире, Нью-Йорк (город), Падение вертолета в реку Гудзон в США
При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей

Трое из погибших при падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка были детьми

© AP Photo / Mary AltafferБерег реки Гудзон
Берег реки Гудзон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Берег реки Гудзон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Трое из погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка были детьми, сообщает телеканал Fox News.
"Трое погибших были детьми", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.
Скорая помощь и пожарные в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Южной Корее разбился вертолет
26 марта, 07:29
По данным телеканала, поисковая операция полиции и береговой охраны завершается.
Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились шесть человек, все они погибли.
Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
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В миреНью-Йорк (город)Падение вертолета в реку Гудзон в США
 
 
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