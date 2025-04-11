https://ria.ru/20250411/vertolet-2010594444.html

При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей

При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей - РИА Новости, 11.04.2025

При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей

Трое из погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка были детьми, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:26:00+03:00

2025-04-11T00:26:00+03:00

2025-04-11T00:32:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

падение вертолета в реку гудзон в сша

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Трое из погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка были детьми, сообщает телеканал Fox News."Трое погибших были детьми", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.По данным телеканала, поисковая операция полиции и береговой охраны завершается.Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились шесть человек, все они погибли.Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.

https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html

https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша