Великобритания выделит Украине военную помощь
Daily Mail: Лондон выделит Киеву военную помощь в размере 450 миллионов фунтов
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой Киеву будут предоставлены сотни тысяч беспилотников, сообщает издание Daily Mail.
"Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов (более 585 миллионов долларов США - ред.)", - пишет издание.
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Уточняется, что пакет поддержки включает 160 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и обслуживание военной техники в рамках партнерства с британскими и украинскими инжиниринговыми компаниями. Украина также закупит радиолокационные системы, противотанковые мины и средства борьбы с беспилотниками.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.