https://ria.ru/20250411/velikobritanija-2010612760.html

Великобритания выделит Украине военную помощь

Великобритания выделит Украине военную помощь - РИА Новости, 11.04.2025

Великобритания выделит Украине военную помощь

Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой Киеву будут предоставлены сотни тысяч беспилотников,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:43:00+03:00

2025-04-11T05:43:00+03:00

2025-04-11T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой Киеву будут предоставлены сотни тысяч беспилотников, сообщает издание Daily Mail. "Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов (более 585 миллионов долларов США - ред.)", - пишет издание. Уточняется, что пакет поддержки включает 160 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и обслуживание военной техники в рамках партнерства с британскими и украинскими инжиниринговыми компаниями. Украина также закупит радиолокационные системы, противотанковые мины и средства борьбы с беспилотниками. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250410/prints-2010589911.html

https://ria.ru/20250411/britanija-2010598748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато