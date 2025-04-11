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Великобритания выделит Украине военную помощь - РИА Новости, 11.04.2025
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05:43 11.04.2025 (обновлено: 11:16 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/velikobritanija-2010612760.html
Великобритания выделит Украине военную помощь
Великобритания выделит Украине военную помощь - РИА Новости, 11.04.2025
Великобритания выделит Украине военную помощь
Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой Киеву будут предоставлены сотни тысяч беспилотников,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:43:00+03:00
2025-04-11T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой Киеву будут предоставлены сотни тысяч беспилотников, сообщает издание Daily Mail. "Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов (более 585 миллионов долларов США - ред.)", - пишет издание. Уточняется, что пакет поддержки включает 160 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и обслуживание военной техники в рамках партнерства с британскими и украинскими инжиниринговыми компаниями. Украина также закупит радиолокационные системы, противотанковые мины и средства борьбы с беспилотниками. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250410/prints-2010589911.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Великобритания выделит Украине военную помощь

Daily Mail: Лондон выделит Киеву военную помощь в размере 450 миллионов фунтов

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Великобритания выделит Украине военную помощь в размере 450 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой Киеву будут предоставлены сотни тысяч беспилотников, сообщает издание Daily Mail.
"Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов (более 585 миллионов долларов США - ред.)", - пишет издание.
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Уточняется, что пакет поддержки включает 160 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и обслуживание военной техники в рамках партнерства с британскими и украинскими инжиниринговыми компаниями. Украина также закупит радиолокационные системы, противотанковые мины и средства борьбы с беспилотниками.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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