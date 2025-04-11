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Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан вырос на 17% в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:47 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/uzbekistan-2010757532.html
Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан вырос на 17% в 2024 году
Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан вырос на 17% в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2025
Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан вырос на 17% в 2024 году
Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в Узбекистан в 2024 году вырос на 17% по сравнению с показателями 2023 года, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:47:00+03:00
2025-04-11T15:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
узбекистан
ташкент
экспорт
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в Узбекистан в 2024 году вырос на 17% по сравнению с показателями 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Всего было отгружено 39,4 тысячи тонн региональных товаров. Основными позициями на экспорт стали молочная продукция (экспортировано 9,8 тысячи тонн), мясная (5,7 тысячи тонн), макаронные изделия (4,6 тысячи тонн), детское питание (1,3 тысячи тонн). В региональном Минсельхозе отметили, что на долю Узбекистана приходится 5% от общего объема экспорта продукции АПК Подмосковья. Также между Подмосковьем и Узбекистаном активно развиваются проекты в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Среди них проект "Агроэкспресс", направленный на расширение взаимной торговли между двумя странами. Его цель – увеличение объемов поставок подмосковной продукции на рынок Узбекистана и укрепление деловых связей между государствами. Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что в Ташкенте завершилась выставка в отрасли готовой продукции UzFood, в которой приняли участие ряд региональных предприятий в сфере пищевой промышленности.
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московская область (подмосковье), узбекистан, ташкент, экспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Узбекистан, Ташкент, Экспорт
Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан вырос на 17% в 2024 году

Рост экспорта подмосковной продукции АПК в Узбекистан составил 17% за 2024 год

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молоко в бутылках
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в Узбекистан в 2024 году вырос на 17% по сравнению с показателями 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего было отгружено 39,4 тысячи тонн региональных товаров. Основными позициями на экспорт стали молочная продукция (экспортировано 9,8 тысячи тонн), мясная (5,7 тысячи тонн), макаронные изделия (4,6 тысячи тонн), детское питание (1,3 тысячи тонн).
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В региональном Минсельхозе отметили, что на долю Узбекистана приходится 5% от общего объема экспорта продукции АПК Подмосковья.
Также между Подмосковьем и Узбекистаном активно развиваются проекты в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Среди них проект "Агроэкспресс", направленный на расширение взаимной торговли между двумя странами. Его цель – увеличение объемов поставок подмосковной продукции на рынок Узбекистана и укрепление деловых связей между государствами.
Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что в Ташкенте завершилась выставка в отрасли готовой продукции UzFood, в которой приняли участие ряд региональных предприятий в сфере пищевой промышленности.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)УзбекистанТашкентЭкспорт
 
 
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