https://ria.ru/20250411/ukraina-2010734394.html
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters - РИА Новости, 11.04.2025
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters
Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента Украины Руслана Стефанчука. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая. "Украинские законодатели почти наверняка снова продлят срок действия закона о военном положении до того, как он истечет 9 мая", - говорится в сообщении агентства. По словам Стефанчука, военное положение будет продлено парламентом из-за конфликта. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006236477.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, руслан стефанчук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters
Reuters: Рада почти наверняка продлит заканчивающееся 9 мая военное положение