Рейтинг@Mail.ru
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010734394.html
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters - РИА Новости, 11.04.2025
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters
Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
руслан стефанчук
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента Украины Руслана Стефанчука. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая. "Украинские законодатели почти наверняка снова продлят срок действия закона о военном положении до того, как он истечет 9 мая", - говорится в сообщении агентства. По словам Стефанчука, военное положение будет продлено парламентом из-за конфликта. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006236477.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, руслан стефанчук, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters

Reuters: Рада почти наверняка продлит заканчивающееся 9 мая военное положение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента Украины Руслана Стефанчука.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук
20 марта, 16:17
"Украинские законодатели почти наверняка снова продлят срок действия закона о военном положении до того, как он истечет 9 мая", - говорится в сообщении агентства.
По словам Стефанчука, военное положение будет продлено парламентом из-за конфликта.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Украину вычеркиваем: лучшего подарка Путину от Трампа нельзя представить
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРуслан СтефанчукВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала