https://ria.ru/20250411/ukraina-2010734394.html

Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters

Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters - РИА Новости, 11.04.2025

Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters

Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:46:00+03:00

2025-04-11T14:46:00+03:00

2025-04-11T14:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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руслан стефанчук

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские депутаты почти наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента Украины Руслана Стефанчука. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая. "Украинские законодатели почти наверняка снова продлят срок действия закона о военном положении до того, как он истечет 9 мая", - говорится в сообщении агентства. По словам Стефанчука, военное положение будет продлено парламентом из-за конфликта. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006236477.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, руслан стефанчук, владимир зеленский