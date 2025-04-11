Рейтинг@Mail.ru
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/uchastnik-2010686914.html
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя - РИА Новости, 11.04.2025
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:41:00+03:00
2025-04-11T12:41:00+03:00
общество
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010685191_0:62:1321:805_1920x0_80_0_0_4f01f64b78f08ff299b0955370411e9d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Олег Лымар назначен на должность советника губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Лымар отметил, что программа "Время героев" разработана с учетом современных требований и стандартов. "Я благодарен за опыт и знания, которые получил на стажировке в рамках программы. Большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей", – сказал боец. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что Лымар усилит управленческую команду. "Уверен, что его опыт в сочетании с личными качествами – ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине – поможет ему эффективно работать на должности моего советника", - уточнил губернатор. За выполнение боевых задач в зоне СВО Лымар в 2023 году награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html
https://ria.ru/20250307/uchastnik-2003553774.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010685191_0:57:1321:1049_1920x0_80_0_0_e02d6918af47a701891bd1e7160155a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя

Участник программы "Время героев" Лымар стал советником губернатора Севастополя

© Фото : Время героевУчастник программы "Время героев" Олег Лымар
Участник программы Время героев Олег Лымар - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Время героев
Участник программы "Время героев" Олег Лымар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Олег Лымар назначен на должность советника губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Роман Гришин, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы Время героев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР
5 февраля, 09:46
Комментируя свое назначение, Лымар отметил, что программа "Время героев" разработана с учетом современных требований и стандартов.
"Я благодарен за опыт и знания, которые получил на стажировке в рамках программы. Большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей", – сказал боец.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что Лымар усилит управленческую команду. "Уверен, что его опыт в сочетании с личными качествами – ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине – поможет ему эффективно работать на должности моего советника", - уточнил губернатор.
Антон Шорохов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Участник "Времени героев" стал советником управления президента
3 марта, 18:11
За выполнение боевых задач в зоне СВО Лымар в 2023 году награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и участник программы Время героев Александр Загайнов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Участник программы "Время героев" стал советником полпреда в УрФО
7 марта, 09:38
 
ОбществоСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала