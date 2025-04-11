https://ria.ru/20250411/uchastnik-2010686914.html
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя - РИА Новости, 11.04.2025
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:41:00+03:00
2025-04-11T12:41:00+03:00
2025-04-11T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Олег Лымар назначен на должность советника губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Лымар отметил, что программа "Время героев" разработана с учетом современных требований и стандартов. "Я благодарен за опыт и знания, которые получил на стажировке в рамках программы. Большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей", – сказал боец. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что Лымар усилит управленческую команду. "Уверен, что его опыт в сочетании с личными качествами – ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине – поможет ему эффективно работать на должности моего советника", - уточнил губернатор. За выполнение боевых задач в зоне СВО Лымар в 2023 году награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
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общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
Участник программы "Время героев" Лымар стал советником губернатора Севастополя
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Участник программы "Время героев" Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщается в официальном Telegram-канале
программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Олег Лымар назначен на должность советника губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Лымар отметил, что программа "Время героев" разработана с учетом современных требований и стандартов.
"Я благодарен за опыт и знания, которые получил на стажировке в рамках программы. Большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей", – сказал боец.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что Лымар усилит управленческую команду. "Уверен, что его опыт в сочетании с личными качествами – ответственностью, надежностью, точными моральными ориентирами и искренней преданностью Родине – поможет ему эффективно работать на должности моего советника", - уточнил губернатор.
За выполнение боевых задач в зоне СВО Лымар в 2023 году награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.