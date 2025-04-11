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Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности - РИА Новости, 11.04.2025
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности
В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:28:00+03:00
2025-04-11T12:28:00+03:00
2025-04-11T12:39:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 11 апр – РИА Новости. В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, в 1984 году в селе Елшанка Волгоградской области было найдено тело местного жителя с пробитой головой, следователи заподозрили в совершении преступления 20-летнюю девушку, которой удалось скрыться. Она была объявлена в розыск. И спустя сорок лет, отмечает СК, ее местонахождение было установлено. По данным ведомства, она долгое время проживала в Тамбовской области под чужими документами. Женщина доставлена в Волгоградскую область. "Следствием установлено, что мотивом к расправе послужила кровная месть: в день трагедии потерпевший убил свёкра подозреваемой. По данному факту также расследовано уголовное дело, которое впоследствии прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
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происшествия, жилье, волгоградская область, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волгоградская область, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности
В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве 1984 года