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Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности - РИА Новости, 11.04.2025
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12:28 11.04.2025 (обновлено: 12:39 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ubiystvo-2010681625.html
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности - РИА Новости, 11.04.2025
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности
В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:28:00+03:00
2025-04-11T12:39:00+03:00
происшествия
жилье
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тамбовская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 11 апр – РИА Новости. В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, в 1984 году в селе Елшанка Волгоградской области было найдено тело местного жителя с пробитой головой, следователи заподозрили в совершении преступления 20-летнюю девушку, которой удалось скрыться. Она была объявлена в розыск. И спустя сорок лет, отмечает СК, ее местонахождение было установлено. По данным ведомства, она долгое время проживала в Тамбовской области под чужими документами. Женщина доставлена в Волгоградскую область. "Следствием установлено, что мотивом к расправе послужила кровная месть: в день трагедии потерпевший убил свёкра подозреваемой. По данному факту также расследовано уголовное дело, которое впоследствии прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
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происшествия, жилье, волгоградская область, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Волгоградская область, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности

В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве 1984 года

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 апр – РИА Новости. В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным СК, в 1984 году в селе Елшанка Волгоградской области было найдено тело местного жителя с пробитой головой, следователи заподозрили в совершении преступления 20-летнюю девушку, которой удалось скрыться. Она была объявлена в розыск. И спустя сорок лет, отмечает СК, ее местонахождение было установлено. По данным ведомства, она долгое время проживала в Тамбовской области под чужими документами. Женщина доставлена в Волгоградскую область.
"Следствием установлено, что мотивом к расправе послужила кровная месть: в день трагедии потерпевший убил свёкра подозреваемой. По данному факту также расследовано уголовное дело, которое впоследствии прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
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ПроисшествияЖильеВолгоградская областьТамбовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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