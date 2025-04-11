https://ria.ru/20250411/ubiystvo-2010681625.html

Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности

Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности - РИА Новости, 11.04.2025

Под Тамбовом задержали подозреваемую в убийстве 40-летней давности

В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:28:00+03:00

2025-04-11T12:28:00+03:00

2025-04-11T12:39:00+03:00

происшествия

жилье

волгоградская область

тамбовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

ВОЛГОГРАД, 11 апр – РИА Новости. В Тамбовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства в 1984 году из мести за смерть свекра, сообщили в СУСК РФ по Волгоградской области. По данным СК, в 1984 году в селе Елшанка Волгоградской области было найдено тело местного жителя с пробитой головой, следователи заподозрили в совершении преступления 20-летнюю девушку, которой удалось скрыться. Она была объявлена в розыск. И спустя сорок лет, отмечает СК, ее местонахождение было установлено. По данным ведомства, она долгое время проживала в Тамбовской области под чужими документами. Женщина доставлена в Волгоградскую область. "Следствием установлено, что мотивом к расправе послужила кровная месть: в день трагедии потерпевший убил свёкра подозреваемой. По данному факту также расследовано уголовное дело, которое впоследствии прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

https://ria.ru/20250205/kuzbass-1997473272.html

волгоградская область

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, волгоградская область, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)