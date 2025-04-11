Турция выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине
Чавушоглу: Турция поддерживает диалог между Россией и США по Украине
Флаг Турции. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Турция поддерживает диалог между РФ и США, выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине и поддерживает усилия Дональда Трампа в этом направлении, заявил РИА Новости глава делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.
"Турция поддерживает диалог между двумя державами, нацеленный на прекращение войны (на Украине - ред.) и установление мира и стабильности в регионе. Мы выступаем за скорейшее завершение конфликта, это будет полезно для всего мира, а не только для двух стран", - заявил Чавушоглу, экс-министр иностранных дел, на полях Анталийского дипломатического форума.
"Для переговоров необходимо общаться со всеми сторонами и найти выгодные для всех условия. Мы как Турция иногда выступаем посредниками, иногда облегчаем переговоры для сторон, иногда принимаем их на своей территории", - заявил Чавушоглу.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, сообщил ранее портал Axios. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Уиткофф прибыл в Россию.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.