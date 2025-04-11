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Турция выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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12:12 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/turtsija-2010676874.html
Турция выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине
Турция выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Турция выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине
Турция поддерживает диалог между РФ и США, выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине и поддерживает усилия Дональда Трампа в этом направлении,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:12:00+03:00
2025-04-11T12:12:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Турция поддерживает диалог между РФ и США, выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине и поддерживает усилия Дональда Трампа в этом направлении, заявил РИА Новости глава делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу. "Турция поддерживает диалог между двумя державами, нацеленный на прекращение войны (на Украине - ред.) и установление мира и стабильности в регионе. Мы выступаем за скорейшее завершение конфликта, это будет полезно для всего мира, а не только для двух стран", - заявил Чавушоглу, экс-министр иностранных дел, на полях Анталийского дипломатического форума. По его словам, Анкара поддерживает усилия Трампа по завершению конфликта на Украине, в свое время она также выступила посредником. "Для переговоров необходимо общаться со всеми сторонами и найти выгодные для всех условия. Мы как Турция иногда выступаем посредниками, иногда облегчаем переговоры для сторон, иногда принимаем их на своей территории", - заявил Чавушоглу. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, сообщил ранее портал Axios. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Уиткофф прибыл в Россию. США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250410/gosdep-2010585383.html
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в мире, цены на нефть, россия, сша, турция, дональд трамп, мевлют чавушоглу, стив уиткофф, нато, оон
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Турция, Дональд Трамп, Мевлют Чавушоглу, Стив Уиткофф, НАТО, ООН
Турция выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине

Чавушоглу: Турция поддерживает диалог между Россией и США по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Турция поддерживает диалог между РФ и США, выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине и поддерживает усилия Дональда Трампа в этом направлении, заявил РИА Новости глава делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.
"Турция поддерживает диалог между двумя державами, нацеленный на прекращение войны (на Украине - ред.) и установление мира и стабильности в регионе. Мы выступаем за скорейшее завершение конфликта, это будет полезно для всего мира, а не только для двух стран", - заявил Чавушоглу, экс-министр иностранных дел, на полях Анталийского дипломатического форума.
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По его словам, Анкара поддерживает усилия Трампа по завершению конфликта на Украине, в свое время она также выступила посредником.
"Для переговоров необходимо общаться со всеми сторонами и найти выгодные для всех условия. Мы как Турция иногда выступаем посредниками, иногда облегчаем переговоры для сторон, иногда принимаем их на своей территории", - заявил Чавушоглу.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, сообщил ранее портал Axios. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Уиткофф прибыл в Россию.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
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В миреЦены на нефтьРоссияСШАТурцияДональд ТрампМевлют ЧавушоглуСтив УиткоффНАТОООН
 
 
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