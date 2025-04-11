https://ria.ru/20250411/turizm-2010693290.html
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов - РИА Новости, 11.04.2025
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить для туристов в период летнего сезона транспортную доступность как туристических объектов в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:00:00+03:00
2025-04-11T13:00:00+03:00
2025-04-11T13:00:00+03:00
туризм
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министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить для туристов в период летнего сезона транспортную доступность как туристических объектов в России, так и выстроить баланс провозных емкостей на зарубежных рейсах. Вице-премьер, выступая в пятницу на заседании правкомиссии по развитию туризма, напомнил, что транспортная доступность является важным вопросом. "Минтрансу предстоит на основе прогноза развития туристических направлений и строительства новых курортов обеспечить перевозку туристов… Поездки по стране должны быть доступными для людей, а значит, необходимо системно выстроить баланс провозных емкостей внутри страны и на зарубежных рейсах", - сказал Чернышенко. Он также отметил рост числа турпоездок по России. Так, в минувшем году их совершили более 90 миллионов человек, что на 37% больше, чем в 2021 году, сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20250222/rossija-2000970516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов
Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить транспортную доступность для туристов