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Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов - РИА Новости, 11.04.2025
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Туризм
 
13:00 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/turizm-2010693290.html
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов - РИА Новости, 11.04.2025
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить для туристов в период летнего сезона транспортную доступность как туристических объектов в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:00:00+03:00
2025-04-11T13:00:00+03:00
туризм
новости - туризм
россия
дмитрий чернышенко
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить для туристов в период летнего сезона транспортную доступность как туристических объектов в России, так и выстроить баланс провозных емкостей на зарубежных рейсах. Вице-премьер, выступая в пятницу на заседании правкомиссии по развитию туризма, напомнил, что транспортная доступность является важным вопросом. "Минтрансу предстоит на основе прогноза развития туристических направлений и строительства новых курортов обеспечить перевозку туристов… Поездки по стране должны быть доступными для людей, а значит, необходимо системно выстроить баланс провозных емкостей внутри страны и на зарубежных рейсах", - сказал Чернышенко. Он также отметил рост числа турпоездок по России. Так, в минувшем году их совершили более 90 миллионов человек, что на 37% больше, чем в 2021 году, сказал вице-премьер.
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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Чернышенко поручил обеспечить транспортную доступность для туристов

Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить транспортную доступность для туристов

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу обеспечить для туристов в период летнего сезона транспортную доступность как туристических объектов в России, так и выстроить баланс провозных емкостей на зарубежных рейсах.
Вице-премьер, выступая в пятницу на заседании правкомиссии по развитию туризма, напомнил, что транспортная доступность является важным вопросом.
«
"Минтрансу предстоит на основе прогноза развития туристических направлений и строительства новых курортов обеспечить перевозку туристов… Поездки по стране должны быть доступными для людей, а значит, необходимо системно выстроить баланс провозных емкостей внутри страны и на зарубежных рейсах", - сказал Чернышенко.
Он также отметил рост числа турпоездок по России. Так, в минувшем году их совершили более 90 миллионов человек, что на 37% больше, чем в 2021 году, сказал вице-премьер.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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