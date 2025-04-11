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Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт
Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт - РИА Новости, 11.04.2025
Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт
Освобожденные в Тунисе 11 российских граждан уже находятся в международном аэропорту столицы страны, сообщила РИА Новости их адвокат Альфа Хаджри. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:31:00+03:00
2025-04-11T14:31:00+03:00
2025-04-11T14:37:00+03:00
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АЛЖИР, 11 апр - РИА Новости. Освобожденные в Тунисе 11 российских граждан уже находятся в международном аэропорту столицы страны, сообщила РИА Новости их адвокат Альфа Хаджри."Российские граждане находятся сейчас в аэропорту и покинут страну", - сказала Хаджри.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
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тунис (страна), в мире, россия
Тунис (страна), В мире, Россия
Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт
Адвокат Хаджри: освобожденные в Тунисе 11 россиян уже находятся в аэропорту