https://ria.ru/20250411/tunis-2010730709.html

Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт

Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт - РИА Новости, 11.04.2025

Освобожденные в Тунисе россияне уже прибыли в аэропорт

Освобожденные в Тунисе 11 российских граждан уже находятся в международном аэропорту столицы страны, сообщила РИА Новости их адвокат Альфа Хаджри. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:31:00+03:00

2025-04-11T14:31:00+03:00

2025-04-11T14:37:00+03:00

тунис (страна)

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989749619_0:0:1754:988_1920x0_80_0_0_c91f85ae1df767bfa3e12e2b201f68fc.png

АЛЖИР, 11 апр - РИА Новости. Освобожденные в Тунисе 11 российских граждан уже находятся в международном аэропорту столицы страны, сообщила РИА Новости их адвокат Альфа Хаджри."Российские граждане находятся сейчас в аэропорту и покинут страну", - сказала Хаджри.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.

https://ria.ru/20250403/tunis-2009025620.html

тунис (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тунис (страна), в мире, россия