https://ria.ru/20250411/trevoga-2010594729.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.04.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:36:00+03:00
2025-04-11T00:36:00+03:00
2025-04-11T00:57:00+03:00
курская область
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области привели в готовность силы ПВО для отражения атаки БПЛА