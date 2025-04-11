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В Тольятти ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера - РИА Новости, 11.04.2025
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13:57 11.04.2025 (обновлено: 16:00 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/toljatti-2010714302.html
В Тольятти ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера
В Тольятти ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера - РИА Новости, 11.04.2025
В Тольятти ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера
Полиция ищет мужчину, сбежавшего из психдиспансера в Тольятти, сообщает ГУМВД России по Самарской области; по информации РИА Новости, он обвинялся в убийстве и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:57:00+03:00
2025-04-11T16:00:00+03:00
происшествия
тольятти
россия
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САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, сбежавшего из психдиспансера в Тольятти, сообщает ГУМВД России по Самарской области; по информации РИА Новости, он обвинялся в убийстве и судом был направлен на принудительное лечение. "Сотрудники полиции разыскивают Торина Сергея Витальевича, который самовольно покинул 10.04.2025 года тольяттинский психоневрологический диспансер, где находился на принудительном лечении. Сотрудники полиции провели опрос родственников, соседей и других лиц с целью получения информации о разыскиваемом лице", - сообщили в ГУМВД. Мужчина проходил обвиняемым по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В результате рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. В ГУМВД обстоятельства, при которых мужчину поместили в психдиспансер, не комментируют. По данным полиции, на момент побега мужчина был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки. У него нет при себе документов и сотового телефона. На вид мужчине 40 лет, рост 175-180 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, правый - косой. Полицейские просят сообщить очевидцев о местонахождении мужчины в ближайший отдел полиции или по телефону 102.Региональное СУСК России сообщило в своем Telegram-канале, что следователи отдела по Автозаводскому району Тольятти начали проверку по факту халатности со стороны сотрудников тольяттинского диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20241111/makhachkala-1983129994.html
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происшествия, тольятти, россия
Происшествия, Тольятти, Россия
В Тольятти ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера

В Тольятти полиция ищет сбежавшего из психдиспансера обвиняемого в убийстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, сбежавшего из психдиспансера в Тольятти, сообщает ГУМВД России по Самарской области; по информации РИА Новости, он обвинялся в убийстве и судом был направлен на принудительное лечение.
"Сотрудники полиции разыскивают Торина Сергея Витальевича, который самовольно покинул 10.04.2025 года тольяттинский психоневрологический диспансер, где находился на принудительном лечении. Сотрудники полиции провели опрос родственников, соседей и других лиц с целью получения информации о разыскиваемом лице", - сообщили в ГУМВД.
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Мужчина проходил обвиняемым по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В результате рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
В ГУМВД обстоятельства, при которых мужчину поместили в психдиспансер, не комментируют.
По данным полиции, на момент побега мужчина был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки. У него нет при себе документов и сотового телефона. На вид мужчине 40 лет, рост 175-180 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, правый - косой. Полицейские просят сообщить очевидцев о местонахождении мужчины в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Региональное СУСК России сообщило в своем Telegram-канале, что следователи отдела по Автозаводскому району Тольятти начали проверку по факту халатности со стороны сотрудников тольяттинского диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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