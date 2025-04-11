https://ria.ru/20250411/tekhnologii-2010606365.html

В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников

В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников - РИА Новости, 11.04.2025

В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников

Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:47:00+03:00

2025-04-11T03:47:00+03:00

2025-04-11T05:24:00+03:00

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811628069_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f81bcbe266e2e686e36e973881a26742.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы деталей автомобилей и беспилотников, сообщил РИА Новости директор центра Евгений Александров. "Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана приступил к разработке "суперпластиков" для автомобилей и беспилотников. Благодаря этому срок службы деталей увеличится, так как они не будут подвержены коррозии и считаются более износостойкими, чем металл", - сказал Александров. Он пояснил, что речь идет о термопластах, из которых, например, делают бамперы автомобилей. Срок их службы дольше, чем у металлов, поскольку они не подвержены коррозии, при этом они безопаснее обычных эпоксидных смол, которые отличаются хрупкостью. "Поэтому автокомпании заменяют некоторые металлические детали на пластиковые. Однако на качестве в автомобилестроении это не сказывается", - добавил Александров. Также, по его словам, запрос на такие материалы поступает из железнодорожного сектора для создания более совершенных моделей транспорта - в том числе легкого электровоза на аккумуляторах. Помимо этого, ведутся исследования по разработке материалов для безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20250411/samolety-2010606203.html

https://ria.ru/20250327/stroymaterialy-2007671900.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия