https://ria.ru/20250411/tekhnologii-2010606365.html
В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников
В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников - РИА Новости, 11.04.2025
В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников
Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:47:00+03:00
2025-04-11T03:47:00+03:00
2025-04-11T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы деталей автомобилей и беспилотников, сообщил РИА Новости директор центра Евгений Александров. "Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана приступил к разработке "суперпластиков" для автомобилей и беспилотников. Благодаря этому срок службы деталей увеличится, так как они не будут подвержены коррозии и считаются более износостойкими, чем металл", - сказал Александров. Он пояснил, что речь идет о термопластах, из которых, например, делают бамперы автомобилей. Срок их службы дольше, чем у металлов, поскольку они не подвержены коррозии, при этом они безопаснее обычных эпоксидных смол, которые отличаются хрупкостью. "Поэтому автокомпании заменяют некоторые металлические детали на пластиковые. Однако на качестве в автомобилестроении это не сказывается", - добавил Александров. Также, по его словам, запрос на такие материалы поступает из железнодорожного сектора для создания более совершенных моделей транспорта - в том числе легкого электровоза на аккумуляторах. Помимо этого, ведутся исследования по разработке материалов для безэкипажных катеров.
https://ria.ru/20250411/samolety-2010606203.html
https://ria.ru/20250327/stroymaterialy-2007671900.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В России разрабатывают суперпластики для автомобилей и беспилотников
Центр НТИ разрабатывает суперпластики для автомобилей и беспилотников
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатывает "суперпластики" - материал, который увеличит срок службы деталей автомобилей и беспилотников, сообщил РИА Новости директор центра Евгений Александров.
"Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н.Э. Баумана приступил к разработке "суперпластиков" для автомобилей и беспилотников. Благодаря этому срок службы деталей увеличится, так как они не будут подвержены коррозии и считаются более износостойкими, чем металл", - сказал Александров.
Он пояснил, что речь идет о термопластах, из которых, например, делают бамперы автомобилей. Срок их службы дольше, чем у металлов, поскольку они не подвержены коррозии, при этом они безопаснее обычных эпоксидных смол, которые отличаются хрупкостью.
"Поэтому автокомпании заменяют некоторые металлические детали на пластиковые. Однако на качестве в автомобилестроении это не сказывается", - добавил Александров.
Также, по его словам, запрос на такие материалы поступает из железнодорожного сектора для создания более совершенных моделей транспорта - в том числе легкого электровоза на аккумуляторах. Помимо этого, ведутся исследования по разработке материалов для безэкипажных катеров.