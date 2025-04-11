https://ria.ru/20250411/svo-2010775611.html
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин - РИА Новости, 11.04.2025
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин
Ситуация в зоне СВО стабильная, видна положительная динамика, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:56:00+03:00
2025-04-11T16:56:00+03:00
2025-04-11T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексей дюмин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Ситуация в зоне СВО стабильная, видна положительная динамика, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин."Выполняются задачи в зоне специальной военной операции. Ситуация такая, стабильная. Идет динамика положительная", - сказал Дюмин журналистам.
https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ea64ed0dd60545af0ea0b865582dfacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Дюмин, Вооруженные силы РФ
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин
Дюмин: ситуация в зоне СВО стабильна, видна положительная динамика