Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 11.04.2025 (обновлено: 17:00 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/svo-2010775611.html
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин - РИА Новости, 11.04.2025
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин
Ситуация в зоне СВО стабильная, видна положительная динамика, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:56:00+03:00
2025-04-11T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексей дюмин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Ситуация в зоне СВО стабильная, видна положительная динамика, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин."Выполняются задачи в зоне специальной военной операции. Ситуация такая, стабильная. Идет динамика положительная", - сказал Дюмин журналистам.
https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ea64ed0dd60545af0ea0b865582dfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Дюмин, Вооруженные силы РФ
Ситуация в зоне СВО стабильная, заявил Дюмин

Дюмин: ситуация в зоне СВО стабильна, видна положительная динамика

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки ведет огонь в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Ситуация в зоне СВО стабильная, видна положительная динамика, сообщил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
"Выполняются задачи в зоне специальной военной операции. Ситуация такая, стабильная. Идет динамика положительная", - сказал Дюмин журналистам.
ВС России - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве
6 апреля, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ДюминВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала