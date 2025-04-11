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ВСУ потеряли более 2345 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 11.04.2025 (обновлено: 13:24 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/svo-2010699473.html
ВСУ потеряли более 2345 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 2345 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ потеряли более 2345 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 2345 военных и четыре танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:14:00+03:00
2025-04-11T13:24:00+03:00
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2345 военных и четыре танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. На харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства. "За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 2345 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 2345 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2345 военных и четыре танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. На харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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