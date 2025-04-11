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ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Подразделения российской группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, потери ВСУ превысили 1060 военнослужащих и 15 орудий полевой... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:12:00+03:00
2025-04-11T13:12:00+03:00
2025-04-11T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, потери ВСУ превысили 1060 военнослужащих и 15 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 1060 военных в зоне действий "Востока" за неделю