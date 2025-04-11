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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Группировка "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного штурмового полка, противник при этом потерял более 1585... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:05:00+03:00
2025-04-11T13:05:00+03:00
2025-04-11T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного штурмового полка, противник при этом потерял более 1585 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, а также бронеавтомобиль Dzik польского производства", - говорится в сводке российского ведомства за период с 5 по 11 апреля.Также были уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов боеприпасов.В МО РФ напомнили, что в этот период подразделения группировки освободили населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли свыше1585 военных в зоне действий "Запада" за неделю