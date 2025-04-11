https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010697620.html

ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:09:00+03:00

2025-04-11T13:09:00+03:00

2025-04-11T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф