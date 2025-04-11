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ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:09:00+03:00
2025-04-11T13:09:00+03:00
2025-04-11T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на этом направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 2085 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли за неделю до 2085 военных и 5 танков в зоне действий "Юга"