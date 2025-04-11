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Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:30:00+03:00
2025-04-11T05:30:00+03:00
2025-04-11T11:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ", - рассказали в МО РФ. Отмечается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду. "В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82–миллиметровый миномет и живую силу ВСУ", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в ЛНР