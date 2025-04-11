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Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
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05:30 11.04.2025 (обновлено: 11:22 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010611613.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ
Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:30:00+03:00
2025-04-11T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ", - рассказали в МО РФ. Отмечается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду. "В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82–миллиметровый миномет и живую силу ВСУ", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ", - рассказали в МО РФ.
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Отмечается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду.
"В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82–миллиметровый миномет и живую силу ВСУ", - уточнили в МО РФ.
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