https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010611613.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:30:00+03:00

2025-04-11T05:30:00+03:00

2025-04-11T11:22:00+03:00

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ", - рассказали в МО РФ. Отмечается, что артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду. "В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82–миллиметровый миномет и живую силу ВСУ", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность