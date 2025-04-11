https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010610565.html

Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ

Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025

Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ

Расчет орудия "Гиацинт-Б" 52-й артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:17:00+03:00

2025-04-11T05:17:00+03:00

2025-04-11T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" 52-й артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его (противника - ред.) на правобережье. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллимтеровое орудие "Гиацинт-Б" и точными выстрелами нанесли поражение противнику, уничтожив его пункты дислокации и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник засел в подвалах полуразрушенных строений, откуда осуществлял запуски дронов различного типа для нанесения ударов и ведения разведки позиций ВС РФ на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность