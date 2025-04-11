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Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
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05:17 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010610565.html
Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ
Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 11.04.2025
Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ
Расчет орудия "Гиацинт-Б" 52-й артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:17:00+03:00
2025-04-11T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" 52-й артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его (противника - ред.) на правобережье. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллимтеровое орудие "Гиацинт-Б" и точными выстрелами нанесли поражение противнику, уничтожив его пункты дислокации и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник засел в подвалах полуразрушенных строений, откуда осуществлял запуски дронов различного типа для нанесения ударов и ведения разведки позиций ВС РФ на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ

ВС России уничтожили пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Расчет орудия "Гиацинт-Б" 52-й артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его (противника - ред.) на правобережье. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункты дислокации расчетов БПЛА ВСУ. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллимтеровое орудие "Гиацинт-Б" и точными выстрелами нанесли поражение противнику, уничтожив его пункты дислокации и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что противник засел в подвалах полуразрушенных строений, откуда осуществлял запуски дронов различного типа для нанесения ударов и ведения разведки позиций ВС РФ на левом берегу Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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