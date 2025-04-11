https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010610215.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.04.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:12:00+03:00
2025-04-11T05:12:00+03:00
2025-04-11T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В Минобороны уточняют, что в одном из зданий боевики оборудовали опорный пункт с укрепленными огневыми точками. Нанесение удара по опорному пункту украинских боевиков, расположенном в здании, был скорректирован с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет САУ Малка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении