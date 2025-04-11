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ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010610215.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.04.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:12:00+03:00
2025-04-11T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В Минобороны уточняют, что в одном из зданий боевики оборудовали опорный пункт с укрепленными огневыми точками. Нанесение удара по опорному пункту украинских боевиков, расположенном в здании, был скорректирован с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет САУ Малка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Это было вранье": на Западе раскрыли, с чем столкнулась Украина
9 апреля, 19:36
В Минобороны уточняют, что в одном из зданий боевики оборудовали опорный пункт с укрепленными огневыми точками. Нанесение удара по опорному пункту украинских боевиков, расположенном в здании, был скорректирован с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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