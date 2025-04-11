https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010610215.html

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.04.2025

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:12:00+03:00

2025-04-11T05:12:00+03:00

2025-04-11T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Расчет САУ "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В Минобороны уточняют, что в одном из зданий боевики оборудовали опорный пункт с укрепленными огневыми точками. Нанесение удара по опорному пункту украинских боевиков, расположенном в здании, был скорректирован с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив выявленные цели.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010338288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность