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Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года - РИА Новости, 11.04.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:44 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/solntsev-2010687422.html
Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года
Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года - РИА Новости, 11.04.2025
Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года
Оренбургская область удвоила экспорт продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года, он составил 329,6 миллиона долларов США, что практически в два... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:44:00+03:00
2025-04-11T12:44:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Оренбургская область удвоила экспорт продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года, он составил 329,6 миллиона долларов США, что практически в два раза выше плана, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "Высокая конкурентоспособность продукции АПК Оренбуржья подтверждена на мировом рынке. География поставок – Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Египет, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Китай, Южная Корея, Монголия, ОАЭ, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что Оренбургская область поставляет за рубеж подсолнечное масло, подсолнечный шрот и лузгу, злаки, мясо и продукты птицеводства, а также молоко, яйцо и рыбу. По словам Солнцева, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности также значительно вырос: за 2024 год он достиг 56,5 миллиона долларов США. "Это результат системной работы в рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и, безусловно, качественного труда оренбургских сельхозпредприятий", — отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20250408/solntsev-2010085628.html
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евгений солнцев
Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года

Солнцев: экспорт продукции Оренбуржья составил 329,6 млн долларов по итогам года

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Оренбургская область удвоила экспорт продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года, он составил 329,6 миллиона долларов США, что практически в два раза выше плана, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"Высокая конкурентоспособность продукции АПК Оренбуржья подтверждена на мировом рынке. География поставок – Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Египет, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Китай, Южная Корея, Монголия, ОАЭ, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
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И добавил, что Оренбургская область поставляет за рубеж подсолнечное масло, подсолнечный шрот и лузгу, злаки, мясо и продукты птицеводства, а также молоко, яйцо и рыбу.
По словам Солнцева, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности также значительно вырос: за 2024 год он достиг 56,5 миллиона долларов США.
"Это результат системной работы в рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и, безусловно, качественного труда оренбургских сельхозпредприятий", — отметил врио губернатора.
 
Оренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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