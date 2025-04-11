https://ria.ru/20250411/solntsev-2010687422.html

Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года

Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года - РИА Новости, 11.04.2025

Солнцев: Оренбуржье удвоило экспорт продукции АПК по итогам 2024 года

Оренбургская область удвоила экспорт продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года, он составил 329,6 миллиона долларов США, что практически в два... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:44:00+03:00

2025-04-11T12:44:00+03:00

2025-04-11T12:44:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Оренбургская область удвоила экспорт продукции агропромышленного комплекса по итогам 2024 года, он составил 329,6 миллиона долларов США, что практически в два раза выше плана, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "Высокая конкурентоспособность продукции АПК Оренбуржья подтверждена на мировом рынке. География поставок – Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Египет, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Китай, Южная Корея, Монголия, ОАЭ, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что Оренбургская область поставляет за рубеж подсолнечное масло, подсолнечный шрот и лузгу, злаки, мясо и продукты птицеводства, а также молоко, яйцо и рыбу. По словам Солнцева, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности также значительно вырос: за 2024 год он достиг 56,5 миллиона долларов США. "Это результат системной работы в рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и, безусловно, качественного труда оренбургских сельхозпредприятий", — отметил врио губернатора.

https://ria.ru/20250408/solntsev-2010085628.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений солнцев